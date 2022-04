Volodymyr Zelenskyj kritizuje země EU za to, že „vydělávají peníze krví jiných“

Volodymyr Včera večer Zelenskyj obvinil evropské země, že „vydělávají své peníze v krvi jiných lidí“ kvůli jejich odmítnutí přestat nakupovat ruskou ropu.

Ukrajinský prezident označil Německo a Maďarsko za jejich odmítnutí podpořit komplexní zákaz ruské energetiky.

Řekl: Nechápeme, jak vyděláváte peníze z krve. Bohužel to některé země dělají. Evropské země.

Například bych chtěl být upřímný, myslím si, že ropné embargo je jedním z hlavních problémů, o kterých víme, že jim mezi evropskými zeměmi zabránily Německo a Maďarsko.

Volodymyr Zelenskyj vyzval Německo a Maďarsko, aby zablokovaly ropné embargo, které brání evropským zemím nakupovat jejich ropu a plyn od Ruska.

„Musíme s těmito zeměmi mluvit o tom, jak by mohly existovat různé postoje k této otázce, ropnému embargu, v rámci Evropské unie.“

Údaje z minulého týdne říkají, že EU od invaze zaplatila Rusku za energii 29 miliard liber. Pro srovnání, unie tehdy poskytla Ukrajině na vojenskou pomoc asi 830 milionů liber.

Evropská unie zakázala dovoz ruského uhlí, ale odolala výzvám k úplnému uzavření kohoutků ruské energii.

Blok získává asi 40 procent dodávek plynu z Ruska.

Ruská ropa představuje čtvrtinu německého dovozu, což je pokles z 35 procent před invazí, a dovoz plynu klesl na 40 procent z 55 procent.

Británie, která získává asi 8 procent své ropy z Ruska, uvedla, že do konce roku postupně ukončí dovoz.

Zelenskyj ve svém projevu na operačním sále v Kyjevě také vyzval k tomu, aby byly Ukrajině poskytnuty další dodávky zbraní.

„Spojené státy, Spojené království a některé evropské země – snaží se pomáhat a pomáhají,“ řekl BBC. Ale stále to potřebujeme dříve, dříve a rychleji. Klíčové slovo je nyní.

Mezitím, ve snaze nadále dávat najevo svou podporu Ukrajině, USA zvažují vyslání vysoce postaveného úředníka do Kyjeva – ale prezident Joe Biden pravděpodobně cestu neuskuteční.

Hlavní město v posledních týdnech navštívila řada západních vůdců, včetně Borise Johnsona.

Údajně ve Washingtonu probíhají jednání o uspořádání návštěvy, která by projevila podporu, ale úředníci tvrdí, že by to pravděpodobně mohlo zahrnovat spíše člena kabinetu než 79letého prezidenta.

Zdroje uvedly, že ministr zahraničí Anthony Blinken nebo ministr obrany Lloyd Austin v souvislosti s útokem. „To rozhodnutí učiníme brzy,“ řekl Biden včera večer novinářům.

Johnson se se Zelenským setkal v sobotu v Kyjevě. Cesta nebyla předem ohlášena a nevěděli o ní ani někteří blízcí spolupracovníci premiéra.

Maďarský premiér Viktor Oban vyhrál znovuzvolení 3. dubna, ale rychle se ukázal jako jeden z rozhodných odpůrců sankcí EU vůči Rusku v rámci bloku. READ Český prezident je připraven jmenovat premiérem lídra pravicové koalice

Jeho návštěva se uskutečnila v návaznosti na další návštěvy vedoucích představitelů Polska, České republiky a Rakouska spolu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

Je také možné, že jakýkoli let Spojených států se z bezpečnostních důvodů uskuteční bez předchozího upozornění.

Irský ministr zahraničí Simon Coveney se stal posledním evropským politikem, který navštívil Kyjev, kde se setkal s ukrajinským ministrem zahraničí Dmytrom Kulebou a ministrem obrany Oleksijem Reznikovem.

„Jsem si vědom toho, že Ukrajina nechce sympatie,“ řekl Coveney na tiskové konferenci. „Potřebuje akci a silnou praktickou podporu, a přestože je Irsko vojensky neutrální, dovolte mi, abych jasně řekl, že nejsme neutrální ohledně této války a budoucnosti.“ vaší země.“