Canada Visa Online pomáhá občanům Hongkongu, Řecka, Rumunska, České republiky a Dánska získat kanadská eVisa rychle a bez námahy.

tisková zpráva Zveřejněno 4. dubna 2023

Online žádost o kanadské vízum usnadňuje občanům Hongkongu, Řecka, Rumunska, České republiky a Dánska návštěvu země za turistikou, obchodem nebo za rodinou a přáteli.

Občané Řecka, Rumunska, České republiky a Dánska nebudou s okamžitou platností potřebovat vízum pro vstup do Kanady pro pobyty do 6 měsíců. Místo toho potřebují ke vstupu do Kanady letecky pouze elektronickou cestovní autorizaci (eTA). eTA je jednoduchá online aplikace, která stojí 7 CAD a platí 5 let nebo do vypršení platnosti pasu, podle toho, co nastane dříve.

Kanadské vízum pro občany Hongkongu Před cestou do Kanady je stále nutné získat vízum, ale proces žádosti byl zefektivněn, aby byl efektivnější. Mohou žádat o návštěvnické vízum, studijní povolení nebo pracovní povolení v závislosti na účelu jejich cesty. Proces žádosti lze dokončit online nebo prostřednictvím papírové žádosti a doba zpracování se liší v závislosti na typu víza, o které se žádá.

Kanadská víza pro občany Hongkongu, Kanadské vízum pro řecké občany , Kanadské vízum pro rumunské občany ,Kanadské vízum pro české občany A Kanadské vízum pro občany Dánska Můžete požádat online na webových stránkách a získat kanadské vízum online prostřednictvím e-mailu. Proces se výrazně zjednodušil pro všechny občany. Pouze jedno e-mailové ID, kreditní/debetní karta nebo PayPal v 1 ze 133 měn.

Po uhrazení poplatku začíná zpracování přihlášky eTA. Kanada eTA se vydává e-mailem. Po vyplnění online formuláře žádosti s požadovanými informacemi a ověření online platby kreditní kartou bude kanadské vízum pro cestovatele zasláno e-mailem. Ve velmi vzácných případech, pokud je vyžadována další dokumentace, bude žadatel kontaktován před schválením kanadského eTA.

Cestující musí získat kanadskou elektronickou cestovní autorizaci (Canada eTA) i pro krátkodobé pobyty od 1 dne do 90 dnů. Pokud cestující chtějí zůstat déle, měli by požádat o příslušné vízum v závislosti na jejich okolnostech. Kanada eTA má platnost 5 let. Cestující mohou vstoupit vícekrát během pěti (5) let platnosti kanadského eTA.

Kanada je známá svou rozmanitostí, multikulturalismem a přírodními krásami, díky čemuž je oblíbenou destinací turistů, studentů a obchodníků. S těmito novými vízovými pravidly mohou nyní občané Řecka, Rumunska, České republiky a Dánska cestovat bez problémů, zatímco občané Hongkongu mohou těžit z efektivnějšího procesu žádosti o vízum.

