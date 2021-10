Zde je vše, co může Windows 11 hráčům nabídnout

Windows 11 oficiálně začíná dnes, což znamená, že stávající uživatelé Windows 10 s kompatibilním hardwarem budou muset během několika měsíců zdarma upgradovat svůj operační systém. Blogové příspěvky společnosti Microsoft O novém operačním systému se chlubil, že je to „nejlepší Windows vůbec pro hraní her“ – a tady je to, co prakticky znamená pro hráče PC.

Největší změnou ve Windows 11 pro hráče jsou dvě funkce původně vyvinuté pro Xbox Series X | S – Auto HDR a DirectStorage. Oba vyžadují konkrétní hardware, aby bylo možné plně využít výhod, ale pokud již máte slušný herní stroj, měli byste mít jasno.

Auto HDR

Jak naznačuje název, Auto HDR je funkce, která automaticky upgraduje vaši herní grafiku na vysoký dynamický rozsah, protože máte monitor s podporou HDR. Tato funkce je kompatibilní s „více než 1 000 hrami DirectX 11 a DirectX 12“, vylepšuje rozsah zobrazovaných barev a umožňuje vyšší kvalitu kontrastu a jasu.

DirectStorage

Další funkce přenesená z Xbox Series X | S je DirectStorage, který umožňuje herním počítačům načítat hry rychleji a poskytovat druhy rozšířených nebo podrobných herních světů, které obvykle vedou k počtu počítačů s nižšími specifikacemi. Tato funkce vyžaduje, aby váš počítač byl vybaven jednotkou SSD NVMe a GPU DirectX 12.

Hardwarová podpora

Přestože Microsoft není ve Windows 11 úplnou novinkou, Microsoft slibuje, že nová iterace Windows „bude i nadále mít nejširší hardwarovou podporu na světě“, která zahrnuje novou generaci ovladačů Xbox, Xbox Adaptive Controller a samozřejmě celý hodně Od třetího -periferní zařízení pro hry.

Aplikace Xbox a Game Pass

Microsoft také pokračuje v prosazování svých ambicí v oblasti softwaru, předplatného a živých přenosů se systémem Windows 11, přičemž aplikace Xbox je součástí běžné sady softwaru. Aplikace Xbox Game Pass obsahuje vestavěnou funkci, která předplatitelům umožňuje snadný přístup do jejich herní knihovny. Aby byla aplikace více než jen jediným obchodem pro hráče, bude ve stejné aplikaci obsahovat také Xbox Cloud Gaming.

Operační systém Windows 11 se v příštích několika měsících automaticky zavede na správný hardware, ale mezitím můžete zkontrolovat, zda je váš počítač připraven k upgradu, včetně povolení TPM 2.0, pokud potřebujete.