Objev tajemných kruhových vln na slunci – neuvěřitelná rychlost, která se vymyká interpretaci

Vědci z vesmírného vědeckého centra New York University Abu Dhabi (NYUAD) objevili na Slunci novou sadu vln, které se neočekávaně zdají být mnohem rychlejší, než teorie předpovídala.

ve studii Vysokofrekvenční vírové vlny detekované na slunciPublikováno v časopise přírodní astronomieVýzkumníci – pod vedením výzkumného spolupracovníka Chrise S Hansona – podrobně popsali, jak analyzovali 25 let vesmírných a pozemských dat, aby detekovali tyto vlny. Vysokofrekvenční retrográdní vlny (HFR) – které se pohybují v opačném směru rotace Slunce – se objevují jako vzor vírů (rotujících pohybů) na povrchu Slunce a pohybují se trojnásobkem rychlosti stanovené současnou teorií.

Vnitřek Slunce a hvězd nelze zobrazit konvenční astronomií (jako jsou optické paprsky, rentgenové paprsky atd.) a vědci se při zobrazení vnitřku spoléhají na interpretaci povrchových podpisů různých vln. Tyto nové HFR mohou být důležitým kouskem skládačky v našem chápání hvězd.

Složité interakce mezi jinými známými vlnami a magnetickými, gravitačními nebo konvektivními vlnami mohou řídit HFR vlny tak rychle. „Pokud by bylo možné HFR připsat kterémukoli z těchto tří procesů, výsledek by odpověděl na některé z otevřených otázek, které o Slunci stále máme,“ řekl Hanson. „Nezdá se však, že by tyto nové vlny byly výsledkem těchto procesů, což je vzrušující, protože to vede ke zcela novému souboru otázek.“

Tento výzkum byl proveden v NYU Abu Dhabi Space Science Center ve spolupráci s Tata Institute for Fundamental Research (TIFR) a[{“ attribute=““>New York University, using NYUAD and TIFR’s computational resources. By studying the Sun’s interior dynamics — through the use of waves — scientists can better appreciate the Sun’s potential impact on the Earth and other planets in our solar system.

“The very existence of HFR modes and their origin is a true mystery and may allude to exciting physics at play,” said Shravan Hanasoge, a co-author of the paper. “It has the potential to shed insight on the otherwise unobservable interior of the Sun.”

Reference: “Discovery of high-frequency-retrograde vorticity waves in the Sun” 24 March 2022, Nature Astronomy.

DOI: 10.1038/s41550-022-01632-z