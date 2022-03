Zelenskij žádá Bidena, aby zvýšil ekonomický tlak na Moskvu a rozšířil sankce

Zelenskij a ukrajinská vláda veřejně trvali na tom, že západní spojenci musí postupovat rychleji, aby potrestali ruskou ekonomiku za její invazi, přičemž Zelenskij veřejně vyzval k mezinárodnímu obchodnímu embargu na veškeré ruské zboží a produkty. Ukrajina také chce, aby Spojené státy zakázaly ruským lodím vstup do jejích přístavů a ​​kanálů.

Americké sankce vůči ruským představitelům se do značné míry zaměřily na kremelské elity a členy Státní dumy, což je pobočka ruského zákonodárného sboru. Lidé obeznámení s touto záležitostí uvedli, že Zelenskij v pátek požádal Bidena, aby rozšířil sankce také na členy ruských regionálních vlád.

Krátce předtím, než byla opatření oznámena v projevu v Bílém domě, zavolal Biden v pátek ráno Zelenskému, aby informoval ukrajinského prezidenta o nejnovějším souboru sankcí administrativy proti Rusku, řekl člověk obeznámený s touto záležitostí. Zelenskyj řekl Bidenovi, že sankce měly významný dopad na Rusko, ale on je chtěl rozšířit co nejrychleji, uvedla osoba.

Mluvčí Bílého domu to odmítl komentovat. V dřívějším prohlášení Bílý dům uvedl, že Biden v pátek hovořil se Zelenským, „aby potvrdil svou podporu ukrajinskému lidu, který nadále brání svou zemi proti nevyprovokovanému a nevyprovokovanému útoku Ruska“.

Zelenského žádost odráží stále obtížnější výzvu, před kterou Bílý dům stojí, když se snaží uvalit přísné finanční sankce na ruského prezidenta Vladimira Putina, aniž by způsobil velké škody mezinárodní ekonomice.

Ale ruská ekonomika stále udržuje klíčové finanční vazby se Západem. Evropa například není schopna okamžitě přerušit dodávky ruské energie kvůli své masivní závislosti a Spojené království pouze zakázalo ruským lodím vstup do svých přístavů.

„To, co jsem viděl, alespoň zpočátku, je úžasná a bezprecedentní koordinace sankcí mezi největšími ekonomikami světa,“ řekl Adam Smith, který sloužil jako sankční úředník během Obamovy administrativy. „Všechny tyto jurisdikce však mají své vlastní metody uvalování sankcí a své vlastní slabé stránky s ohledem na vedlejší důsledky a došlo k určitým odchylkám.“

Pokračující zvěrstva na Ukrajině jen zvýší tlak na Bidenovu administrativu, aby eskalovala své ekonomické kroky vůči Rusku. Ruské rakety zasáhly ukrajinské vojenské pole poblíž polských hranic v neděli brzy ráno, zabily nejméně 35 lidí a zranily více než 100. Americký novinář byl zabit v neděli a The Washington Post zmíněno Uvedla, že ruské útoky v sobotu zasáhly nejméně devět ukrajinských zdravotnických zařízení.

Členové ukrajinské vlády byli také skálopevně přesvědčeni, že západní společnosti by měly zastavit finanční operace v Rusku. Marian Zablotsky, člen Nejvyšší rady v jejím finančním výboru, připravuje seznam amerických společností, které stále platí daně v Rusku.

„Měli bychom donutit všechny americké společnosti, aby opustily Rusko – nejen přestat investovat, ale odejít,“ řekl Zablotsky. „Samozřejmě zastavují investice v Rusku – vzhledem k okolnostem to není ústupek.“

Plnou realizaci Zelenského požadavků mohou také zkomplikovat logistické překážky. Zákaz ruských lodí v určitých přístavech a kanálech by mohl jednoduše vést ke „změně vlajky“ – změně lodního rekordu tak, aby byl pod rekordem jiné země, řekl Ariel Cohen, vedoucí pracovník Centra Eurasie Atlantic Council a člen Rady. o zahraničních vztazích. Také označil takový krok za „nevýznamný v obecném obrazu ruské ekonomické aktivity“.

Určitě potřebujeme pomoc Ukrajiny, ale pokud nechceme totální válku s Ruskem, která by mohla přerůst v jadernou, nemůžeme uvalit totální blokádu. „Musíme přemýšlet o tom, co může a co nemůže létat z hlediska těchto opatření,“ řekl Cohen. „Co brání Číně v zasahování a používání čínských lodí, například?“