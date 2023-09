Recenze Fae Farm (Přepnout eShop)

Natočeno na Nintendo Switch (z ruky/bez připojení)

Pojďme na to. Jste zde, protože s největší pravděpodobností toužíte po další farmářské hře ve svém životě. Ve skutečnosti jste většinu z nich už pravděpodobně hráli, od Stardew po Harvestellu, a pravděpodobně jste se několikrát spálili hrami, které jste nehráli. zcela škrábání svědění Nyní chcete vědět, zda Fae Farm, jedna z nejslibnějších farmářských her posledních let, dostojí humbuku.

Krátká odpověď: zvláště. Dlouhá odpověď: tato recenze.

Začněme chválami – kterých je spousta – Fae Farm je naprosto fantastická. Možná si myslíte, že upoutávky jsou trochu jako My Sims nebo jedna z těch reklam na mobilní hry, kde babička všechny zabije, s tím souhlasíme, ale v akci je Fae Farm nádherná. Barvy kvetou z každého centimetru precizně ručně kreslené krajiny, a přestože kresba postavy vybočuje na stranu minimalismu, funguje dobře, zvláště když se hra hraje v handheldovém režimu. Návrhy jídla, výzdoby a příšer jsou tak skvělé a chytré, že působí téměř nadčasově a názorně, jako kniha Beatrix Potterové. Je to opravdová radost pohledět.

Natočeno na Nintendo Switch (z ruky/bez připojení)

Pokud jste hráli některou z her Rune Factory, víceméně budete vědět, jak hra samotná probíhá. Některé děsivé problémy s životním prostředím (víry, trny, toxické plyny atd.) brání pokroku, takže se budete muset ponořit hlouběji do oblastí podobných žaláři, abyste našli zdroj zmíněného problému. Abyste přežili v kobkách, budete muset sbírat zdroje, peníze, místní plodiny, materiály pro výrobu lektvarů, upgrady nástrojů a jídlo; Potom, když hodiny odbijí 11, je čas jít domů a spát. Opláchněte a opakujte.

Je to část „sbírání zdrojů, peněz, plodin a materiálů“, která tvoří většinu hry. Mezi pěstováním plodin, objevováním nových plodin, chovem zvířat a správou stále většího počtu hospodářských budov a pracovních stolů se vám vaše práce určitě hodí. Cokoli nepotřebujete, můžete postavit na tržnici v centru města, kde se bude přes noc prodávat; Jakékoli peníze, které vyděláte, můžete utratit na stejném trhu, většinou za domácí výzdobu.

Ale domácí výzdoba je ve skutečnosti tajně důležitou součástí hry. Některé kusy nábytku zvyšují vaše zdraví, výdrž a mana bary, což vám umožňuje pouštět se dále do důlních sklepení a sesílat více kouzel. Jak název hry napovídá, je tu docela dost fantazie, se kterou budete muset interagovat – ačkoli se objeví až po prvních dvou dlouhých kapitolách – a magie je všude. Mana je měna, kterou utrácíte za používání mocných schopností předmětů, jako je zvýšení dosahu vaší konve, a je to také způsob, jakým zahajujete útoky při boji s Jumbles, nádherně navrženými neživými předměty, které jsou oživeny a sužují vaše cesty do Mine-Dungeonů.

Natočeno na Nintendo Switch (z ruky/bez připojení)

Pokud to zní jako hodně k řešení, je to tak. Náš archiv existuje více než 40 hodin a my Ještě pořád Nedosáhli jsme konce příběhu hry, protože je toho hodně, co musíme udělat. Na všechno je pracovní stůl: tavení rudy, štípání dřeva, vaření, sekání jídla, výroba konzerv, výroba nápojů, leštění drahokamů, výroba semen, výroba látek, výroba přísad do lektvarů, výroba lektvarů, výroba medu a výroba pečetí, které vám umožní přejít na konkrétní patro kobky. Je tu také lov tvorů, rybaření, sbírání mušlí, shromažďování přísad a…seznam pokračuje.

Právě v těchto mnoha systémech se objevuje první pád Fae Farm. Je prostě tolik věcí, které je třeba sledovat. Kromě mnoha craftovacích stanic jsou zde také pracovní mise pro téměř každou z nich a také různé biomy s různými druhy dřeva, rud, tvorů a trávy. Můžete si vyrobit různé sezónní plodiny a odemknout můžete alespoň čtyři různé farmy, což nezní špatně, dokud si neuvědomíte, že každá z nich má své vlastní hospodářské budovy. Že se nemůžeš hýbat, takže je musíte každý den navštívit všechny. Není divu, že náš farmář je vždy unavený, přestože jí pět pečených brambor za hodinu.

Někteří z vás jistě četli o obrovské hromadě věcí, které je třeba udělat, a usmívat se. A my vám to nevyčítáme! Spravovat miliardu malých systémů může být zábava. Ale vždycky nás to občas trochu přetížilo a nikdy jsme neměli všechno pod kontrolou.

Natočeno na Nintendo Switch (v doku)

Ale vývojáři si stěžují! Sem tam je spousta malých úprav, které dělají z Fae Farm relativně plynulý zážitek, v neposlední řadě je to automatický volič nástrojů. Najeďte na rostlinu a ona se automaticky přepne na konev; Postavte se vedle kamene a ten se promění ve váš krumpáč. Vaše postava může také skákat a plavat po mapě, dělat zkratky hračkou nebo na které NPC hledí bezchybné směry. Váš kalendář zaznamenává události a narozeniny, nástroj pro sledování úkolů vám řekne, co máte dělat, a kalendář vám připomene vše, co jste se dosud naučili. A celá tato věc o domácí výzdobě je zdrojem vašich osobních vylepšení? Je to velmi nové! Můžete říct, že si vývojáři dali záležet a opravdu to dělají.

Ale v této recenzi zadržujeme největší hořkou poznámku: sociální aspekt hry. Není to… není špatné, jen… není dobrý. Všechny NPC jsou zajímavé jako utěrka s recyklovanými liniemi, které se opakují pokaždé, když je uvidíte. Můžete se stát někým přítelem jen tím, že budete poslouchat, jak mnohokrát poděkujete za něco, co jste udělali před třemi sezónami. A přátelství ani nic nedělají. Neposkytnou vám slevy, nepřijdou k vám domů na čaj a dokonce ani často nezmění dialog.

Ještě horší je, že předem dané romantické postavy se vší emocionální složitostí mokrého kresleného filmu si vás zamilují, ať chcete nebo ne. Budete s nimi chodit na rande – a oni jsou malí a milí – ale vaše postava je bez hlasu a vy budete jednoduše poslouchat, jak mluví, obvykle o jejich starostech, než vám poděkujete za poslech, jako byste měli na výběr.. Pokud se rozhodnete vzít si jednoho z nich, dostanete od nich pěkný večírek, ale za cenu 10 000 mincí je občas uvidíte poflakovat se na vaší farmě. A je to.

Natočeno na Nintendo Switch (z ruky/bez připojení)

Neuspokojivě hluboká socializace této hry působí jako pokles kvality ve srovnání s krásou všeho ostatního. Hra sama o sobě také není nijak zvlášť hluboká, ale vynahrazuje to příjemnou šířkou. Vracet se z rušného dne na farmě k manželovi, který se mnou mluvil, jako bychom se právě potkali, vypadá jako pěkně promarněná příležitost.

Jak byste také mohli očekávat od hry s tolika systémy, při spuštění se vyskytly některé chyby, ačkoli se zdá, že vývojář, Phoenix Labs, opravdu exceluje v opravách. Jedno NPC má nad hlavou trvalou značku mise, protože s námi chtěl jít na rande, ale pak se místo toho oženil – my absolutní parchanti. Také jsme nemohli dokončit přepravní smlouvy, což je jeden z hlavních způsobů, jak získat velké peníze, a také jsme měli několik záludných pádů, ačkoli automatické ukládání znamenalo, že jsme nikdy neztratili velký pokrok.

Celkově je však Fae Farm úžasným a promyšleným přírůstkem do farmářského herního byznysu, se spoustou věcí, které vás zabaví na dlouhou dobu. Jen…nečekejte, že lidé budou zajímavější než kapusta.