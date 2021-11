Australský převrat ohromuje tenisový svět

Storm Sanders a Agila Tomljanovic dovedly Austrálii do semifinále Billie Jean King Cupu. Foto: Getty

Austrálie postoupila do semifinále V Billie Jean King Cup v úžasném překvapení bez světové jedničky Ash Party.

Storm Sanders získal tento týden v Praze druhé vítězství ve dvouhře, když ve čtvrtečním úvodním zápase porazil Yulii Hatokaovou 6:3, 6:3.

‘velmi smutné’: Tenisoví fanoušci odcházeli zničeni zprávou o Novaku Djokovičovi

krutý: Vzkaz australské hvězdy Lleytonu Hewittovi poté, co byl ignorován

Poté vytvořila Aglu Tomljanovicovou 4-6 6-2 6-3 nad Alexandrou Sasnovic a zajistila Austrálii solidní náskok před Běloruskem v zápase rozhodujícího setu.

Sasnovic a Lidzia Marozava dokázaly vyhrát dvojku útěchy proti Elaine Perezové a Olivii Jadekiové 6:4, 6:4, ale Australanky zůstaly slavit celkovou výhrou 2:1 a lákavou vyhlídkou na páteční zápas v osmifinále proti Švýcarsku. .

Švýcaři později zvítězili v klíčovém dvojzápase proti Česku a připsali si výhru 2:1.

Olympijská vítězka ve dvouhře Belinda Bencicová se spojila s Jill Tishmanovou, aby porazily tokijskou šampionku ve čtyřhře Lucy Hradikovou a Karolínu Siniakovou 6-3, 6-3.

Švýcarské vítězství zajistilo Švýcarům první místo ve skupině D poté, co porazili také Německo. Ve druhém semifinálovém utkání se Spojené státy utkají s Ruskem.

Tomljanovicová, která kvůli blíže nespecifikované nemoci zmeškala úvodní výhru proti Belgii, zářila, aby dokázala, že je dostatečně odolná na to, aby poslala Austrálii mezi poslední čtyři v prestižním podniku dříve známém jako FA Cup.

Světová číslo 43 se umístila na 45. místě nad Sasnovichovou, ale s pevně svázaným stehnem a vypadala, že by ji mohla přechytračit, musela Australanka č. 2 po své první kapitulaci sáhnout hluboko.

“Není lepší pocit,” usmál se 28letý mladík.

„Skutečnost, že jsem získal bod, mě neuvěřitelně těší.

“Mám pocit, že jsem sem přišel, abych pomohl týmu a nakonec jsem to udělal, a to mě těší.”

Ajla Tomljanovic slaví s Alicií Molikovou. (Foto: MICHAL CIZEK/AFP přes Getty Images)

Austrálie pokračuje ve své mimořádné jízdě bez Ash Party

Příběh pokračuje

Austrálie Extrémní síla v nepřítomnosti Bartyho, světová jedničkaAle tým Alicie Molikové nyní hledá jedinečnou příležitost získat větší šanci než druhé místo, když se akce konala naposledy v roce 2019.

“Je to víra týmu, kterou opravdu obdivuji,” řekl Molick.

“Speciální tenis se vždy objeví během týmových akcí, když reprezentujeme naši zemi, takže se nemůžeme dočkat zítřka. Jaká skvělá příležitost!”

Bělorusku možná chyběla světová dvojka Arina Sabalenková a grandslamová šampionka Victoria Azarenková, ale Austrálie musela vyhrát, aby si zajistila postup.

A Sanders opět prokázal svou inspiraci.

Sedmadvacetiletá levačka si užívala svou dosud nejlepší sezónu na turné a v úterý si zahřála míč ve své 131. žebříčku, aby dosáhla velkého skóre. Tři sety překvapivé vítězství nad světovou osmnáctkou Elise Mertensovou 3-6 7-6 (7-5) 6-0 inspiruje k překvapivé výhře nad Belgií.

Na Hatokaovou, 192. světovou jedničku debutující v poháru, měla příliš mnoho zbraní a potřebovala něco málo přes hodinu, aby ovládla Austrálii.

Sanders poté vysvětlil: “Zranil jsem se v roce 2018 kvůli zranění ramene a upřímně řečeno, nikdy jsem si nemyslel, že v tomto finále budu hrát dvouhru za Austrálii.”

“Získat také dvě výhry – upřímně, je to splněný sen a jsem opravdu hrdý, že mohu nastoupit na hřiště.”

Tomljanovicová se poté vzpamatovala ze svého napjatého a rezavého začátku a porazila Austrálii 30. výhrou v průlomové sezóně, která ji přivedla do čtvrtfinále Wimbledonu.

“Nemyslím si, že by se to opravdu potopilo, protože jsme semifinalisté, protože letos je to jiný tvar,” řekla Tomljanovičová, která trvala na tom, že s její postavou není žádný problém a že stehenní pás je preventivní opatření.

“Myslím, že jsme všichni šťastní, že jsme v semifinále, ale nikdo není příliš šťastný, protože si myslíme, že práce ještě není hotová.”

s AAP

klikněte zde Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte nejnovější zprávy z Austrálie a z celého světa.