Nebojte se, Super Mario 64 3D od All-Stars bude pravděpodobně konečnou verzí Switch

Nintendo oznámilo minulý měsíc Hry Nintendo 64 přicházejí na službu Switch Online Ve formě placeného upgradu označovaného jako rozšiřující balíček.

Dosud byly vzneseny všechny druhy otázek, ale jedna otázka se stále objevuje Jaká je verze Super Mario 64 Získáte službu? Loňská #35 Mario, Nintendo zahrnovalo Shindouovu iteraci hry do „Limited Time“ Super Mario 3D All Stars Kolekce s aktualizovanou přesností a další.

Jaká tedy bude verze Switch Online? Přestože Nintendo stále nepotvrdil přesně to, co dostáváme, vzali jsme soubor Snímek obrazovky z jeho oficiálních webových stránek A porovnejte to s naším vlastním obrázkem z verze ve 3D All-Stars. Jak vidíte, verze N64 Switch Online se zdá být standardní ROM, jak byste mohli očekávat. Byly na to i návrhy možná být Shindouova verze – Což je dobré nebo špatné, podle toho, s kým mluvíš …

Zde je to, co jsme řekli o upgradech Super Mario 64 uvedených v Super Mario 3D All-Stars v Recenze Nintendo Life:

“Super Mario 64 je pravděpodobně nejpůsobivější. Pravděpodobně je zde upgradován pouze na 720p, ale skutečnost, že původně běžel na 240 p, znamená, že získáte dobrý čistý upgrade s třikrát větším počtem svislých čar. Výsledkem je skvěle vypadající verze hra. “…

“… Nejen polygonální prvky hry získávají ostřejší stránku. Nintendo si udělalo čas a vrátilo také všechny prvky založené na animaci a tento krok je možná tím nejnápadnějším upgradem. Celý text je pěkné a hladké, počítadla vašeho života a počtu hvězd jsou ostrá a dokonce i věci jako sněžení v zimních fázích vypadají Mnoho lepší.”

Stručně řečeno, pokud trochu trpíte tím, že Nintendo zpřístupňuje tuto klasiku N64 brzy po omezeném vydání 3D Mario, mějte na paměti, že verze hry 3D All -Stars bude pro finále stále diskutabilní Přepnout verzi (Za předpokladu, že jste fanouškem verze Shindou) – se všemi moderními prvky, díky nimž na přepínači vypadá lépe než kdy dříve.

Očividně to v poslední době nebyl jediný mluvící bod ohledně Switch Online. Začátkem tohoto týdne Nintendo trochu znepokojilo, Potvrzuje, že hry N64 poběží v Evropě na 60 Hz. Fuj!

