Ósaka utrpěla prohru v prvním kole | globální sport

Návrat Naomi Ósakaové na French Open včera skončil v prvním kole a čtyřnásobná grandslamová vítězka řekla, že ji láká nehrát ve Wimbledonu.

Poté, co prohrála svůj úvodní zápas s Amandou Anisimovou 7-5, 6-4 na Roland Garros na stadionu Susan Lenglin, byla Ósakaová dotázána, zda kolektivní rozhodnutí odebrat klasifikační body z Wimbledonu ovlivní její rozhodnutí, zda se zúčastnit příštího velkého turnaje. . Ahoj v ringu.

„Nejsem si stoprocentně jistý, jestli tam půjdu.“ [to Wimbledon]řekla Ósaka. „Jenom bych šel získat nějaké zkušenosti na trávník, ale zároveň je to pro mě působivé – nechci říct nadarmo, žádná slovní hříčka, ale jsem typ hráče, který být stimulován, jako když vidím, jak moje hodnocení stoupá nebo tak něco. Víš, takové věci.“

Když se později zeptali, co si myslí před Wimbledonem, řekla: „Jo, pro mě si nejsem jistá proč, ale například mám pocit, že když hraji Wimbledon bez bodů, je to spíš jako show. Vím, že není to pravda, že? No? Ale můj mozek to tak cítí. Když si myslím, že je něco jako veletrh, nemohu v tom být na 100 procent. Za současných okolností jsem spíše nakloněn tomu, že nebudu hrát, ale víš, to se může změnit.“

Ósakaová je čtyřnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička, která si v minulé sezóně vysloužila dvě duševní kouzla. To zahrnovalo jeden, který začal, když se odhlásila před zápasem druhého kola na French Open 2021.

Anisimová, dvacetiletá Američanka, se v roce 2019 dostala do semifinále French Open a na lednovém Australian Open porazila také Ósakovou ve třetím kole.

„Myslel jsem, že jsem se opravdu hodně snažil, a mám pocit, že to bylo trochu nešťastné, protože jsem nebyl schopen odehrát tolik zápasů před tímto turnajem,“ řekl Ósaka.

„Možná jsem v určitých bodech udělal opravdu špatná rozhodnutí, ale obecně si myslím, že jsem nebyl tak špatný.“

Swiatek rozšiřuje vítěznou sérii;

Obhájkyně titulu Krejčíková svrhla

Nasazená Iga Swiatek postupem do druhého kola prodloužila vítěznou sérii na 29 zápasů. Polská hráčka, vítězka French Open v roce 2020, porazila v prvním kole na hřišti Court Philippe Chatrier Lesiu Tsurenko 6:2, 6:0.

Swiatekova vítězná série je nejdelší od kterékoli ženy od doby, kdy Serena Williamsová vyhrála 34 v řadě v roce 2013. Titul získala na svých posledních pěti turnajích. Polák také vyhrál v této sezóně v kole 6:0 vedoucích 14 setů.

Šampionka z roku 2021 Barbora Krežiková se stala třetí obhájkyní titulu, která prohrála v prvním kole French Open.

Kryjseková, Češka, druhá nasazená na Roland Garros, prohrála s 97. nasazenou Diane Barryovou 1:6, 6:2, 6:3. Pro Česko jde o první zápas od února kvůli zranění pravého lokte. Další dvě ženy, které prohrály v prvním kole rok po zisku titulu na Roland Garros, byly Anastasia Myskina v roce 2005 a Jelena Ostapenko v roce 2018.

Raducanu přežije paniku

Debut šampionky US Open Emmy Radočanové na French Open byl náročný na více než jeden set, než zvítězila nad Češkou Lindou Noskovou 6-7(4), 7-5, 6-1.

12. nasazený Raducanu zaostával o set, pak dvakrát prolomil druhý, než se vrátil pro vítězství za více než dvě a půl hodiny proti hráči, který se snažil setřást ten druh mrzutosti, který Raducanu a znovu loni ve Flushing Meadows.

Sedmnáctiletá Nosková obsadila 184. místo a bylo to její první grandslamové vystoupení po play off. Dorostenka vyhrála juniorský titul v Paříži v roce 2021 a tentokrát byla nejmladší hráčkou.