Průměrný student v Mali, který lámal rekordy, slaví své první narozeniny

Nejmladší na světě, který se narodil malijskému páru v západní Africe, oslavil své první narozeniny malou oslavou doma. Halima Cissé a Abdelkader Arabi přivítali 4. května loňského roku na klinice Ain Borja v marocké Casablance pět dívek a čtyři chlapce o váze mezi 1,1 a 2,4 libry. READ Čínské denní domácí příznaky COVID se více než ztrojnásobily O dvanáct měsíců později Devět zázračných miminek roste a dosahuje svých vývojových milníků, jak sdílel jejich otec Arby. Pro BBC řekl: „Všichni se teď plazí. Někteří sedí a mohou chodit, i když se něčeho drží.“ Arby diskutoval o svých zkušenostech s výchovou dětí i jejich tříleté dcery Sody a řekl, že ačkoli to „nebylo snadné“, bylo skvělé vidět, „všechny děti jsou zdravé, (v řadě) zprava do vlevo, cítíme úlevu. Zapomeň na všechno.“ Pár oslavil první narozeniny bratrů setkáním, kterého se zúčastnili jejich sousedé a sestry z kliniky. Plody, které nejsou dvojčaty, se zapsaly do historie, protože většina dětí narozených při jediném porodu přežila, když se narodila předčasně císařským řezem, 30 týdnů po Sisině těhotenství. Předchozí Guinnessův světový rekord v počtu přeživších dětí narozených při jediném porodu drželo osm dětí narozených v roce 2009 Nadi Solimanové z Kalifornie, známé jako „Octomum“. Youssef Boudelal/Reuters Zdravotní sestra se 5. května 2021 stará o novorozeně, ležící v inkubátoru v Ain Borja, Casablanca. Před porodem byli Cisse a Arbi převezeni do Maroka malijskou vládou, aby Cisse mohla získat specializovanou lékařskou péči. K bezpečnému porodu dětí bylo zapotřebí týmu více než 30 lékařů a záchranářů, uvedla klinika v tehdejším prohlášení. Arby řekl BBC, že malé děti byly stále v péči kliniky, kde se narodily, a žily v „lékařském bytě“ v Casablance, který vlastní majitelé kliniky. Podle Světové zdravotnické organizace se každý rok narodí předčasně asi 15 milionů dětí, většinou v Africe a jižní Asii.