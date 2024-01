Ben Foster má hrát ve středověkém filmu – jsme posedlí filmy

Společnosti JBJ Film a Elevated Films dnes oznámily, že do hlavní role v historickém akčním dramatu režiséra Petera Jackela STŘEDOVĚK byl obsazen uznávaný herec Ben Foster. Jákl napsal scénář a bude produkovat po boku Cassiana Elwese. Film vznikne za podpory soukromých investorů a několika českých státních institucí a regionů, včetně Fondu českého filmu, Pražského filmového fondu, Creative Europe – Media a dalších. Natáčení začne letos na podzim v Praze a okolní české krajině.

Film vychází z původního příběhu legendárního vojevůdce Jana Žižky z Trunova (Fostera) ze 14. století, který se se svou skupinou žoldáků zapletl s dědičkou a bojoval s konkurenčním králem v boji za rovnoprávnost českého lidu.

Foster je nejlépe známý pro své role ve filmech PEKLO OR HIGH WATER, 3:10 TO YUMA, THE MESSENGER a ALFA DOG. Můžeme ho vidět ve slavném filmu „Leave No Trace“, který si vysloužil nadšené recenze.

„Opravdu jsem miloval tento scénář a miloval jsem Peterovy první dva filmy. Myslím, že v tomto odvede skvělou práci. A nemohl jsem být nadšenější z další spolupráce s Benem Fosterem, po mých zkušenostech s ním v Ain' t Them Bodies Saints,“ řekl Elwes. „Je to jeden z nejlepších mladých herců současnosti.“

Další podpora zahrnuje Středočeský kraj; Hlavní město Praha a předseda Senátu Parlamentu ČR.

Ben Foster je herec známý divákům za dvě desetiletí pozoruhodných dramatických ztvárnění. V roce 2017 získal cenu Independent Spirit Award, která mu také vynesla nominaci na kritiky za výkon po boku Chrise Pinea a Jeffa Bridgese ve filmu Hell or High Water, který napsal Taylor Sheridan a režíroval David Mackenzie; Film byl nominován na čtyři Oscary včetně nejlepšího filmu.

V současnosti je k vidění v dramatu Debry Granik Leave No Trace. Film měl premiéru na filmovém festivalu Sundance a byl propuštěn Bleecker Street. Film vypráví příběh otce (Foster), který trpí PTSD a vychovává svou dceru mimo síť. The Atlantic jeho výkon nazývá „nejlepším dílem od Fostera“ a „fenomenálním“ podle Los Angeles Times.

Naposledy byl viděn na jevišti hrát titulní roli v inscenaci Benedicta Andrewse klasického filmu Tennessee Williamse A Streetcar Named Desire, po boku Gillian Anderson a Vanessy Kirby, v St. Anne's Warehouse v Brooklynu; Inscenace vznikla v londýnském Young Vic Theatre. V minulosti debutoval na Broadwayi v revivalu Sirotků Lylea Kesslera po boku Aleca Baldwina a Toma Sturridge v režii Daniela Sullivana.

Pan Foster debutoval ve filmu titulní rolí filmu Barryho Levinsona z 50. let Liberty Heights. Od té doby mezi jeho filmy patří hit Jamese Mangolda Western 3:10 to Yuma, za který se on a skupina podělili o nominaci na Screen Actors Guild Award za mimořádný herecký výkon ve filmu; Alfa pes Nicka Cassavetesa; Zde Braden King; Fernando Meirelles 360; pašování Balthasara Kormakura; David Lurie „Jejich těla nejsou svatí“; John Krokidas Kill Your Darlings, ve kterém ztvárnil básníka Williama Burroughse; Jediný přeživší od Petera Berga; Nejlepší hodiny Craiga Gillespieho; Peklo Rona Howarda; Nepřátelský Scott Cooper; A program Stephena Frearse, ve kterém ztvárnil roli Lance Armstronga. Hrál po boku Woodyho Harrelsona ve filmu Orena Movermana „The Messenger“ a znovu se sešel s dvojicí pro „Rampart“, ve kterém pan Foster převzal novou roli jako producent.

Nezapomenutelně se objevil v klasickém televizním seriálu Six Feet Under, kde se svými kolegy herci sdílel cenu Screen Actors Guild Award za mimořádný výkon souboru v dramatickém seriálu. Pan Foster získal cenu Daytime Emmy za svůj výkon v dramatu o šikaně pro teenagery Bang Bang You're Dead, které režíroval Jay Ferland a napsal William Mastrosimone.

Příště ho uvidíme na plátně ve filmu Mélanie Laurent's Galveston, po boku Elle Fanning, který měl světovou premiéru na filmovém festivalu SXSW 2018.