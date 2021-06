EM bude zítra streamováno a vysíláno živě

Česká republika bude hrát s Anglií třetí den skupiny. Zde zjistíte, kde a jak sledovat zápas EM 2021 v televizi a naživo.

Londýn – finále D poháru národů 2021 národů. Zápas mezi Českou republikou a Anglií v úterý večer (21:00) není nic jiného než kolektivní vítězství. S oběma zeměmi, které mají na kontě čtyři body, oba týmy vyprodukovaly solidní hru a v tomto zápase si zatím nebyly tak jisté. Nyní záleží na tom, kdo může ve skupinovém finále předvést maximum.

Angličan, vedený Garethem Southgateem, zahájil silný start vítězstvím 1: 0 nad světovým finalistou Chorvatska a propracoval se přímo do knih oblíbených výrobců. Není divu, že národní tým, který si může dovolit nechat hráče jako Marcus Rashford nebo Jadon Sancho z lavičky, by měl mít tolik kvality. Ale později vítězství 0: 0 nad Skotskem vedlo ke zklamání: malé nebezpečí v brance a téměř žádná kreativita. Proti České republice by to měl být lepší výkon.

EM 2021: Česká republika vs Anglie – další uchazeč o fotbalový svaz?

Na rozdíl od Anglie porazila Česká republika Skotsko 2: 0. Zvláště útočník Patrick Schick vynikal dvěma góly, jedním ze středu hřiště. Čech také skóroval remízou 1: 1 s Chorvatskem, tentokrát jej však vyrovnal vicemistr světa Ivan Perisic. Česká republika si však dokázala udržet favority turnaje jako odměnu za dobrý start do evropského šampionátu, který nyní naznačuje vítězství ve skupině. Důraz bude opět kladen na kontrolu útočníka Leverkusenu.

Z pohledu německého národního týmu je tento zápas jistě důležitý, protože: vítěz skupiny D se v 16. kole setká s finalistou skupiny F, tedy německou skupinou. Oponenti Německého fotbalového svazu odehrají zápas mezi Českou republikou a Anglií.

Zápas mistrovství Evropy 2021 mezi Českou republikou a Anglií začíná v úterý 22. června 2021 ve 21:00 ve londýnském Wembley. Ukážeme vám, kde a jak můžete hru sledovat živě na televizi zdarma a v přímém přenosu.

EM 2021: Anglie vs Česká republika zítra živě na ARD Free TV

Zápas EM 2021 mezi Česká republika vs Anglie Žije v úterý 22. června 2021 a žije celé funkční období im free-tv na ARD. Vysílání začíná v 20:15.

EM 2021: Česká republika vs Anglie zítra v Das Erstek. Živě

hra mezi Česká republika vs Anglie Lze provést také v úterý (22. června 2021) Sousedství A v plné délce v přímém přenosu „První„podívat se na ni.

EM 2021: DAZN. Nejzajímavější události zápasu Česká republika vs Anglie, živé vysílání