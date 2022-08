Chevrolet Corvette Kart za 20 000 $ je vaší vstupenkou na sledování věčnosti dne

Nízké body? Je to automat, zadní světla jsou nová z přívěsu a nelíbí se mi barva. Kromě toho se toho ale hodně děje. křižníky C6 Jsou to opravdu rychlá auta . Bez toho otravného sklolaminátu? No, bude to jen rychlejší. Aby bylo jasno, nejedná se o Z06 nebo tak něco, ale LS2 stále produkuje 400 koní. Pravděpodobně k tomu můžete přidat ještě trochu víc, když už byla odříznuta i většina výfuku.

Jako náčelníci, to Dělat Zdá se, že tento projekt je založen na názvu Salvage Corvette, která zaznamenala určité škody způsobené povodněmi, s největší pravděpodobností od hurikánu Harvey. Jen něco, co je třeba mít na paměti, i když je trochu uklidňující, že dobrá Vette nebyla obětována, aby se to stalo. Navíc má motokára najeto 97 568 mil. To stojí za zmínku jen proto, že si to někdo může koupit a Chyťte to na správné cestě.