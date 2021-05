Ohrožuje kvantové výpočty budoucnost bitcoinů? Kvantový expert Andrew Forsman o budoucnosti kryptografie

Expert na kvantové výpočty Andrew Forsman je přesvědčen, že budoucí kvantové útoky budou představovat hrozbu pro zabezpečení bitcoinů (BTC).

Ve videu Forsmann zdůrazňuje, že obrovský výpočetní potenciál kvantových strojů by mohl ohrozit bezpečnost bitcoinu.

„Bylo matematicky prokázáno, že pokud máte zařízení, které vypadá jako druh kvantových počítačů, které lidé chtějí postavit, budete schopni tyto informace dekódovat mnohem lépe, než by to bylo možné u klasického hardwaru.“

Forsmann tvrdí, že bez ohledu na pokrok kvantových počítačů je třeba najít řešení.

“Ať už zítra vyjdou kvantové počítače, nebo za pět let nebo za deset let, mohou být užitečné z hlediska kryptografie. Tato zařízení budou schopna dělat něco, co možná nebudete chtít, pokud byste byli někým, kdo udržoval tajemství …”

Stojí za to se tedy pustit do různých způsobů, kterými se blockchain spoléhá na kryptografii a které z nich se konkrétně týkají věcí, které by kvantové počítače mohly v budoucnu dělat. A jak moc je to dnes opravdu problém pro lidi, na rozdíl od toho, aby to vůbec nebyl problém? A co ještě nemusí být problém, ale na kterém bychom mohli chtít zvážit práci? Je lepší být v bezpečí, než litovat. “

Zatímco Forsmann říká, že kvantové stroje mohou ohrozit kryptografii bitcoinů, naznačil, že se tak brzy nestane.

“Možná budeme skutečně potřebovat více qubitů (kvantových bitů nebo kvantové informační jednotky), než je v současné době k dispozici. A jak na to nějak odkazuji, můžeme být ve fázi, kdy se největší počítače, které dnes stavíme, stanou základem pro jeden logický qubit. Pro jedno z těchto velkých zařízení …

Takže pokud budeme potřebovat tisíckrát více qubitů, které bychom za pár let mohli mít, musíte trochu přemýšlet o růstu těchto věcí, pokud jde o opravu chyb a počet logických bitů, které by bylo potřeba posunout vpřed …

A musím říct, že někteří lidé přidali tolik, kolik byste mohli potřebovat. Určitě ano, nejsme za rohem. To se nestane příští týden. “

Doporučený obrázek: Shutterstock / agsandrew