Překypující stylem a podstatou

Před operací náhled s Vládce jednorožcenová RPG taktika od vývojáře vanillaware A zveřejnil jsem to AtlasPrý ještě nikdo nepřekonal demo. Takže jsem si dal za úkol zjistit, jestli to dokážu změnit. Po dvou a půl hodinách chápu, proč to lidé měli těžké. Byl jsem uprostřed obrovského bojiště, pohyboval jsem se mezi několika jednotkami vojáků po rozlehlé mapě a zapojoval jsem se do bitev s nepřáteli dvakrát mé úrovně. Ale po 45 minutách strategizace (a občasném přebíjení) jsem z toho vyšel jako vítěz.

Nejlepší Resident Evil jde do VR a dalších nových verzí | Týden ve hrách

Navzdory tomu, že hra trvala na tom, že jsem v tomto konfliktu příliš slabý, stačilo jen několik chytrých strategií a opatrný boj, aby se vývoj otočil v můj prospěch. Tohle byla ta chvíle Vládce jednorožce Bylo kliknuto. Pokud je něco znakem skvělé taktické hry, pak je to schopnost hráče využít strategii nad hrubou silou a vyhrát. Můj čas s Vládce jednorožceOtevírací doba hry ve mně vyvolala touhu postavit se silnějším nepřátelům, když hra vyšla, jen abych zjistil, co mi projde.

Vládce jednorožce Slouží jako obrácení k předchozímu titulu Vanillaware z roku 2020 13 strážců: Aegis Rim. kde 13 strážců Silně zaměřený na příběh ve formě vedlejších dobrodružných segmentů proložených menšími strategickými bojovými střetnutími v reálném čase. Vládce jednorožce Do popředí klade strategii v reálném čase, přidává se ke svému předchůdci a vyvíjí se ohromným způsobem. K příběhu se dostaneme později, ale nejprve si povíme něco o hratelnosti. Protože je toho tolik co mluvit, herní systémy se staly tavícím kotlem vlivů.

Snímek obrazovky : Atlas

Umění války

Po několika tutoriálech a několika scénách s nastíněním nebezpečí, Vládce jednorožce Umístí vás na mapu světa plnou měst, lidí a nepřátel, kterým musíte čelit. Máte bezprostřední cíl, ale hlavním cílem je zvýšit svůj profil v různých zemích v naději, že získáte podporu pro svou věc. Města rozesetá po mapě trpěla nekonečnými konflikty a potřebují vaši pomoc. Toho dosáhnete dokončením speciálních dodávek, které přebudují město a odemknou nové funkce, stejně jako získáte podporu místních obyvatel. Cestování po celém světě nevyhnutelně vede k bitvám proti nepřátelským silám. Tato bojová střetnutí se odehrávají na mapě světa a mohou být čímkoli od krátkých šarvátek až po rozsáhlé a časově náročné bitvy.

Hráči začínají z velitelského centra a rozmisťují jednotky na pole a nasměrují je k cílům na mapě v reálném čase (ačkoli máte možnost pauzy, což jsem často dělal). Každá bitva má podmínku vítězství pro hráče i nepřítele, často vyžaduje, abyste porazili jakéhokoli velkého bosse, který se nachází na druhém konci mapy. Ale děje se toho mnohem víc, než jen sledovat, jak vaše jednotky bojují, když postupujete vpřed.

Snímek obrazovky : Atlas

Máte každou jednotku Vládce jednorožce Skládá se ze znaků, jejichž pozice jsou nastaveny na dvou- a třístranné mřížce, rozdělené na přední a zadní řadu. Při spuštění hry jsem měl přístup pouze ke dvěma jednotkám, každá s maximálně dvěma postavami, které bylo možné umístit na mřížku. Více jednotek a více postav na jednotku lze odemknout pomocí medailí, měny získané vítězstvím v bitvách nebo pomocí městům. Na konci dema jsem měl čtyři jednotky, dvě se třemi postavami a dvě se dvěma postavami.

Každé písmeno v něm Vládce jednorožce Působí jako typ bojovníka se svými klady i zápory. Hodně jsem spoléhal na Josepha, postavu kavalérie, která má výhodu oproti postavám využívajícím magii. Učinit Josepha vůdcem své jednotky mu také umožnilo pohybovat se po mapě vyšší rychlostí, což bylo užitečné pro obklíčení nepřátel nebo dosažení klíčových míst na začátku střetnutí. Nelze se ale spoléhat jen na jednu výkonnou jednotku. Každá jednotka má výdrž, která je po vyčerpání zranitelná vůči útokům a bezbranná. Hra také obsahuje uživatele štítů, uživatele magie a postavy s polearmy. Seznam pokračuje dál a dál.

Vlivy z Ohnivý znak Dejte o sobě vědět, když se nepřátelské jednotky zapojí na mapě, pošle vás to na samostatnou obrazovku, která předpovídá výsledek střetnutí a pak vám umožní sledovat, jak k němu dojde. Zde také vstupuje do hry síť jednotek. V závislosti na tom, jak jsou vaše postavy uspořádány na mřížce, se budou střetnutí hrát odlišně. Rychle jsem se naučil, že postavit všechny své postavy do řady byla velká chyba, když čelíte uživatelům Polearm, protože mohli jedním útokem pokořit celou řadu. Každý typ postavy nabízí nějakou výhodu, jako je tato, například uživatelé štítů, kteří mohou bránit jiné postavy, což se hodí, když se snažíte udržet naživu lučištníky nebo uživatele magie.

Snímek obrazovky : Atlas

Plánování je všechno

Důležitost umístění postav na mřížku je jen jedním z mnoha způsobů Vládce jednorožce Silně zdůrazňuje potřebu strategicky přemýšlet o každém rozhodnutí, dokonce i o tom, které bylo učiněno před vstupem do boje. I ve svém krátkém náhledu jsem se před každým setkáním na pár minut zastavil, abych se ujistil, že jsem optimalizoval organizaci jednotek a vybavení každé postavy.

To jde ještě o krok dále se systémem Tactics, který vám umožňuje nastavit jednoduchá pravidla, kterými se postavy budou řídit v boji podobně jako… Final Fantasy XIIManévry. I když ke střetům došlo bez vašeho přímého zásahu, cítil jsem větší zájem pokaždé, když moje postavy bojovaly proti nepříteli, protože jsem to byl já, kdo vybíral jejich strategie. Ve vnějším světě během boje můžete také aktivovat speciální dovednosti odvahy, které mají postavy. Mým cílem bylo aktivovat dovednost, která zvýšila poškození o 20%. Tyto dovednosti se aktivují body statečnosti, které se získávají vyhráváním střetnutí a zabíráním speciálních bodů na mapě. Ale body odvahy se také používají k rozmístění více jednotek, což z nich dělá cenný zdroj ke správě, protože v daný okamžik můžete mít pouze deset jednotek. Se vším, co se děje, se hra rychle promění v frenetický boj, který upoutá vaši pozornost ve všech směrech a vyžaduje klidné myšlení a správné plánování, aby uspěl. Naštěstí můžete ukládat mezi střetnutími uprostřed bitvy. Pokud to zní jako hodně, je to proto, že to tak je. Ale je to neuvěřitelně uspokojující, když to zavedete do praxe, jako v mé klimatické bitvě, kde jsem bojoval na podprůměrné úrovni, ale na druhé straně jsem nějak zvítězil. Je to skvělé.

Snímek obrazovky : Atlas

Chcete-li mít nejlepší šanci v boji, Vládce jednorožce Vybízí vás k prozkoumávání světa a sbírání dalších jednotek. Jako Suicodine Setkáte se s postavami, které vás požádají o splnění vedlejšího úkolu, aby si získali jejich důvěru a pomohli jim v boji. Takto jsem do svého týmu přidal létající jednotku (v podobě anděla) a uživatele magie. I zde se příběh vrací do hry. Stručně řečeno, hráč převezme roli prince Alana, právoplatného vládce království nyní ovládaného zlým generálem, který zradil královskou rodinu a ovládl všechny národy ve světě Fiverith. Aby Alan znovu získal své prvorozenství, musí naverbovat kamarády, aby mu pomohli v jeho povstání. To vám dává motivaci prozkoumávat svět, přestavovat města a setkávat se se speciálními NPC, které vylepší vaše bojové schopnosti. Za tu krátkou dobu, kterou jsem strávil s otevřením hry, to tak vypadá Vládce jednorožcePříběh filmu je typickým středověkým fantasy jízdou. Přestože během čtyř hodin, které jsem u hry strávil, došlo k několika zajímavým zvratům, nemohu o nich zatím podrobně mluvit. Obávám se však, že hra nebude odpovídat výšinám vyprávění 13 strážců. Nejzajímavější prvky vyprávění spočívají v setkání s novými společníky, kteří společně spojují zajímavá bojová střetnutí do zastřešujícího příběhu hry. Můžete si užít zábavný boj a přitom vidět některé ikonické texty o mnoha národech světa. Pomáhá také, že charakteristický umělecký styl Vanillaware je plně zobrazen.

Po čtyřech hodinách s vládce jednorožce, Neodcházel jsem s touhou dozvědět se více o princi Alanovi a jeho vznešených snahách. Ale odešel jsem s touhou ponořit se hlouběji do složitě navržených bojových systémů vetkaných do hry, díky nimž je každé setkání vzrušující a nebezpečné. Přesto určitý obdiv, ale často se opakující strategie A Taktika RPG v posledních letech (většinou od Square Enix), Vládce jednorožce Připravuje se na nový vstup do žánru s talentem Vanillaware pro styl, který slouží jako třešnička navrchu.

Vládce jednorožce Vyjde 8. března pro konzole Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 a Xbox Series.

.