Evoluční příbuzní lidí se navzájem povraždili před 1,45 miliony let

Pohled na homininovu holenní kost a zvětšenou oblast s řeznými značkami. Měřítko = 4 cm. Kredit: Jennifer Clark.

Vědci z Národního přírodovědného muzea Smithsonian Institution identifikovali nejstarší nezvratný důkaz Blízcí evoluční příbuzní lidí S největší pravděpodobností porážka a konzumace.

V nové studii zveřejněné 26. června v Vědecké zprávyPaleoantropoložka z Národního přírodovědného muzea Briana Pobiner a jeho kolegové popisují devět řezů na 1,45 milionu let staré levé tibii od příbuzného Homo sapiens nalezené v severní Keni. Analýza 3D modelů povrchu fosílie odhalila, že řezné stopy byly mrtvým prstencem poškození, které způsobily. Kamenné nástroje. Toto je nejstarší známý příklad tohoto chování s vysokou mírou důvěry a soukromí.

„Informace, které máme, nám říkají, že hominini pravděpodobně jedli jiné homininy nejméně před 1,45 miliony let,“ řekl Buebner. „Existuje mnoho dalších příkladů druhů z lidského evolučního stromu, které se navzájem konzumují pro výživu, ale tato fosilie naznačuje, že příbuzní našeho druhu se navzájem jedli, aby přežili dále, než jsme věděli.“

Bubiner se poprvé setkal se zkamenělou holenní kostí nebo holenní kostí ve sbírkách národního muzea v keňském Národním muzeu Nairobi, když hledal stopy o prehistorických predátorech, kteří mohli lovit a jíst dávné lidské příbuzné. Pomocí ruční lupy se Buebner zaryla do její holenní kosti, aby našla stopy po kousnutí od vyhynulých šelem, když si místo toho všimla toho, co jí okamžitě připadalo jako důkaz masakru.

Devět znamének bylo identifikováno jako řezné značky (značky číslo 1–4 a 7–11) a dvě byly identifikovány jako dentinové značky (značky číslo 5 a 6) na základě srovnání s 898 známými modifikacemi povrchu kosti. Měřítko = 1 cm. Kredit: Jennifer Clark.

Aby zjistila, zda to, co viděla na povrchu této fosílie, byly skutečně řezné stopy, poslal Buebner odlitky řezů – vyrobené ze stejných materiálů, jaké používají zubaři k otiskování zubů – spoluautorovi Michaelu Bantymu z Colorado State University. Neposkytla Buntymu žádné podrobnosti o tom, co bylo odesláno, a jednoduše ho požádala, aby analyzoval značky na formách a řekl jí, co je vyrobilo. Pante vygeneroval 3D skeny odlitků a porovnal tvar značek s databází 898 jednotlivých zubních, řeznických a stompových značek generovaných prostřednictvím kontrolovaných experimentů.

Analýza pozitivně identifikovala devět z jedenácti znaků jako jasné shody pro typ poškození způsobeného kamennými nástroji. Další dvě značky jsou pravděpodobně stopy po kousnutí od velké kočky, přičemž lev je nejblíže. Podle Buebnera mohly stopy po kousnutí pocházet od jednoho ze tří různých druhů šavlozubých koček, které se proháněly krajinou v době, kdy žil majitel holenní kosti.

Samy o sobě stopy po řezu nedokazují, že lidský příbuzný, který to udeřil, také udělal jídlo z jeho nohy, ale Bubener řekl, že to je nejpravděpodobnější scénář. Vysvětlila, že řezné stopy se nacházejí tam, kde se lýtkový sval připojí ke kosti – dobré místo k řezu, pokud je cílem odstranit kus masa. Všechny značky řezu jsou také orientovány stejným způsobem, takže ruka s kamenným nástrojem je může udělat všechny za sebou, aniž by se měnil úchop nebo nastavoval úhel náběhu.

„Tyto řezy vypadají velmi podobně jako to, co jsem viděl ve zvířecích fosiliích, které byly zpracovávány pro spotřebu,“ řekl Buebner. „Zdá se pravděpodobné, že maso této nohy bylo konzumováno spíše pro výživu než jako rituální požití.“

3D model značek 7 a 8 byl identifikován jako ořezové značky. Kredit: Michael Bunty.

I když tento případ může náhodnému pozorovateli připadat jako kanibalismus, Bubener řekl, že pro toto rozhodnutí není dostatek důkazů, protože kanibalismus vyžaduje, aby kanibal a jedlík byli stejného druhu.

Fosilní holenní kost byla původně identifikována jako Australopithecus boise Poté v roce 1990 jako vzpřímený mužDnes se však odborníci shodují na tom, že není dostatek informací, aby bylo možné vzorek přiřadit ke konkrétnímu typu homininu. Použití kamenných nástrojů také nezužuje druhy, které mohly řezat. Nedávný výzkum Ricka Pottse, šéfa Muzea lidského původu Petera Bucka v Národním přírodovědném muzeu, dále zpochybňuje populární předpoklad, že pouze jeden druh, ztlumitVyráběl a používal kamenné nástroje.

Tato fosilie by tedy mohla být stopou prehistorického kanibalismu, ale také by to mohl být případ, kdy jeden druh pronásleduje svého evolučního bratrance.

Žádná ze značek řezu kamenných nástrojů se nepřekrývá se dvěma značkami kousnutí, takže je obtížné odvodit cokoli o pořadí událostí, které nastaly. Například velká kočka mohla ohlodat zbytky poté, co hominini odstranili většinu masa z holenní kosti. Je také možné, že nešťastný hominin byl zabit velkou kočkou a poté pronásledován nebo zahnán, než se zabíjení ujali oportunní hominini.

Detailní snímky tří fosilních zvířecích exemplářů ze stejné oblasti a časového horizontu jako fosilie tibialis, kterou výzkumný tým studoval. Tyto fosilie vykazují řezné stopy podobné těm na holenní kosti studovaných homininů. Snímky ukazují (a) spodní čelist antilopy, (b) radius antilopy (přední bércová kost) a (c) lopatku velkého savce (lopatka). Kredit: Brianna Buebner.

Další fosílie – lebka poprvé objevená v Jižní Africe v roce 1976 – vyvolala dřívější debatu o nejstarším známém případu vzájemného masakrování lidských příbuzných. Odhady stáří této lebky se pohybují od 1,5 do 2,6 milionu let.

Kromě jeho nejistého stáří, dvě studie, které zkoumaly fosilní ( Za prvé Publikováno v roce 2000 a poslední v roce 2018) se neshodnou na původu znaků pod pravou lícní kostí lebky. Jeden tvrdí, že stopy byly způsobeny kamennými nástroji používanými příbuznými homininů, zatímco druhý tvrdí, že byly vytvořeny kontaktem s ostrohrannými kamennými bloky nalezenými na lebce. Navíc, i když starověcí hominini vytvořili znaky, není jasné, zda se navzájem poráželi kvůli jídlu, vzhledem k nedostatku velkých svalových skupin v lebce.

Aby se vyřešil problém, zda je fosilie holenní kosti, kterou ona a její kolegové studovali, skutečně nejstarší fosílií homininů, která byla vyříznuta, Bubener řekla, že by ráda znovu prozkoumala lebku z Jižní Afriky, která údajně měla řezné značky pomocí stejného materiálu. techniky pozorované v současné studii.

Řekla také, že tento šokující nový objev je důkazem hodnoty sbírek muzea.

„Můžete udělat úžasné objevy, když se vrátíte do muzejních sbírek a podíváte se na fosilie,“ řekl Buebner. „Ne každý vidí všechno napoprvé. Aby si naše znalosti o světě neustále rozšiřovali, potřebuje komunitu vědců, kteří přicházejí s různými otázkami a technikami.“