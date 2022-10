Rostoucí význam měkkých dovedností při zvyšování produktivity

Dále jsme hodnotili návratnost měkkých dovedností pomocí odhadu mzdových regresí ve Francii. Výsledky ukázaly, že zvýšení směrodatné odchylky u měkkých dovedností je spojeno se zvýšením hodinové mzdy o 4,2 procenta a zvýšení směrodatné odchylky u aritmetických dovedností je spojeno se zvýšením o 4,4 procenta. Jednoduše řečeno, korelace mezi jednotlivými mzdami a osobními dovednostmi je stejně vysoká jako souvislost mezi jednotlivými mzdami a aritmetickými dovednostmi. Tyto výsledky byly v souladu s předchozí hledání Což odhadovalo, že měkké dovednosti jsou stejně důležité jako aritmetické dovednosti.

Při pohledu na rozdíly podle úrovně vzdělání jsme zjistili, že návratnost měkkých dovedností byla pozitivní u jedinců s vyšším vzděláním a neterciárním vzděláním a mírně vyšší u jedinců s vysokoškolským vzděláním.

Jak překlenout propast

Ukázalo se, že řada cílených intervencí v raném dětství a ve školách zlepšuje interpersonální dovednosti a výsledky později v životě. například, Nedávný výzkum zjistili příčinnou souvislost mezi tréninkem měkkých dovedností v dětství a dlouhodobými výsledky, včetně zvýšené sebedůvěry a sebekontroly, zlepšení školních výsledků, snížení kriminality, zvýšení zaměstnanosti a snížení závislosti na sociálních transferech v dospělosti. Domníváme se, že je nutné větší zaměření na rozvoj měkkých dovedností ve francouzských školách, aby byly dětem poskytnuty důležité nástroje do budoucna, protože jsou v současné době v nevýhodě ve srovnání se svými vrstevníky v OECD. To si však vyžádá hluboké změny ve francouzském vzdělávacím systému.

Kromě toho navrhujeme, aby francouzská vláda rozšířila hodnocení měkkých dovedností pro děti školního věku tak, aby zahrnovalo všechny školy. To umožní zúčastněným stranám sledovat vývoj těchto kritických dovedností, usnadní široké hodnocení politik a reforem a signalizuje závazek Francie upřednostňovat agendu měkkých dovedností. Konečně to může pomoci postavit Francii do popředí v tom, že bere měkké dovednosti vážně ve velkém.

Měkké dovednosti jsou ale flexibilní a lze je rozvíjet i v dospělosti. Programy školení na pracovišti mohou hrát roli při zvyšování úrovně měkkých dovedností. Například a náhodný experiment V Indii zhodnotit výtěžek školení sociálních dovedností poskytované zaměstnancům velké společnosti na export konfekčních oděvů. Školení zahrnovalo témata jako time management, efektivní komunikace, řešení problémů a finanční gramotnost. Došlo tak k nárůstu výroby oděvů o 10 procent, zvýšení efektivity o 12 procent a pracovníci mohli vykonávat složitější úkoly.

Existují zřejmé způsoby, jak zvýšit schopnosti měkkých dovedností dětí i dospělých. Investice do těchto dovedností bude mít pozitivní dlouhodobé účinky a přinese vysokou návratnost investic. Investice do měkkých dovedností se nakonec vyplatí.