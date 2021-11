Sport v televizi: neděle 31. října 2021

(všechny časy na východ) Plán se může změnit a/nebo výpadek proudu neděle 31. října Závody aut 14:00

NBC Cup Series – NASCAR: Xfinity 500, 8. kolo play off, Martinsville Speedway, Martinsville, Va.

FS1 – NHRA: Kvalifikace 2, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas (zaznamenáno)

FS1 – NHRA: Dodge // SRT NHRA Nationals Uvádí Pennzoil, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas

CBSSN – FIM Motocross: MX2, Petramurata, Itálie (registrováno)

CBSSN – FIM Motocross: MXGP, Pietramurata, Itálie (registrováno)

CBSSN – PWBA: Championship Tour, Reno, Nev.

Vysokoškolský fotbal (muži) 1 odpoledne

BTN – Indiana v Marylandu

PAC-12N – Stanford ve Washingtonu

PAC-12N – Kalifornie na Oregon Street

Fotbalová škola (ženy) 14 hodin

SECN – Southeast Championship: Florida vs. Vanderbilt, první kolo, Orange Beach, Ala.

BTN – Turnaj velké desítky: Ohio Street v Purdue, čtvrtfinále

PAC-12N – Stanford v jižní Cal

SECN – Southeast Championship: LSU vs. Georgia, první kolo, Orange Beach, Ala.

ACCN – Atlantic Coast Championships: Clemson at Notre Dame, první kolo

ACCN – Atlantic Coast Championship: Wake Forest at Duke, první kolo

Univerzitní volejbal (ženy) 12 hodin

ESPNU – Wisconsin v Bordeaux

SECN – Gruzie v Alabamě

ESPN2 – Západní Virginie v Iowě St.

ESPNU – Wisconsin v Bordeaux

ESPNU – Washington na University of California

NBCSN – Zimní olympijské zkoušky: smíšená čtyřhra, finále, Elvereth, Minnesota.

GOLF – PGA Tour: The Butterfield Bermuda Championship, Final Round, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda

FS1 – NYRA: Americký den závodění

FS2 – NYRA: Americký den závodění

FOX – Mistrovství světa: Houston at Atlanta, hra 5

NBATV – Utah v Milwaukee

CBS – Regionální pokrytí: Miami v Buffalu, Pittsburgh v Clevelandu, Tennessee v Indianapolis, Cincinnati v New York Jets

FOX – regionální pokrytí: Philadelphia v Detroitu, Carolina v Atlantě, San Francisco v Chicagu, LA Rams v Houstonu

CBS – regionální pokrytí: Nová Anglie v LA ChargersJacksonville, Seattle

FOX – Regionální pokrytí: Washington v Denveru, Tampa Bay v New Orleans

NBC – Dallas, Minnesota

NHLN – NY Rangers v Seattlu

NBCSN – Premier League: Harlequins Muslims (zaznamenáno)

NBCSN – Premier League: Leeds United vs Norwich City

NBCSN – Premier League: West Ham United v Aston Villa

CBSSN – Serie A: Neapol v Salernitaně

ESPN – MLS: Sporting KC v Minnesotě United

fotbal (ženy) 15:00

CBSSN – NWSL: Louisville FC na NJ / NY Gotham FC

Tenis – Vídeň-ATP, St. Finále Petrohrad-ATP, Courmayeur-WTA, Cluj-Napoca-WTA

Tenis – raná kola Paříž – ATP; Finále Billie Jean King Cupu ve skupině: Francie vs. Kanada, Bělorusko vs. Belgie, Česká republika vs. Německo, Španělsko vs. Slovensko

