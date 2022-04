Možnost života na Jupiterově měsíci Europa se hodně zvýšila

Lidé se vždy dívali na hvězdy a doufali, že k nám mimozemský život vzhlédne. Faktem však je, že první Mimozemský život Zjišťujeme, že to tak pravděpodobně bude bakteriální Méně romantická možnost než představa dvounohých mimozemšťanů potřást si rukama S lidmi po přistání na Zemi.

Jako mikrobiální život Předpokládalo se, že existuje v Počátky Marsu, než voda vyschne, i když to ještě s jistotou nevíme. Nyní astrobiologové obracejí své oči k dalšímu blízkému sousedovi, Europě – ledově šedému měsíci Jupiteru – jako náhle atraktivnějšímu kandidátovi na jednoduchý život.

„Rný mikrobiální život na Zemi se vyvinul v kapalném prostředí se slanou vodou našich oceánů – díky čemuž je náznak slané vody v Evropě tak záhadný.

Obnovený zájem o potenciál Evropy ukrývat život pramení z nové studie na tomto podivném měsíci. Předmětem zvědavosti jsou obří výčnělky, které protínají povrch planety jako důlky na hlavní kouli. Dolů po těch kopcích, vysvětlují moji autoři A nový papír V Nature Communications mohou být louže slané vody a kapaliny. A protože jsou tyto kopce roztroušeny všude, znamená to, že běžné mohou být i louže.

Raný mikrobiální život na Zemi se samozřejmě vyvinul v tekutém slaném prostředí našich oceánů – a proto je evropský náznak slané vody tak záhadný. Unikátní geografie Evropy je také velmi podobná severozápadnímu Grónsku, což je druhá polovina toho, o čem studie pojednává.

„Představujeme zde objev a analýzu dvojitého hřebene v severozápadním Grónsku se stejnou gravimetrickou geometrií jako Evropa,“ vysvětlili autoři. „Pomocí údajů o nadmořské výšce a radarových sond ukazujeme, že tato dvojitá hrana byla vytvořena postupným opětovným zamrznutím, stlačením a zlomením prahu mělké vody v ledovém příkrovu. Pokud je stejný proces zodpovědný za dvojité hrany Evropy, naše výsledky naznačují ta mělká kapalná voda [ubiquitous] přes ledovou kůru v Evropě“.

Evropa není nijak zvlášť velký svět. Má pouze 2000 mil v průměru a není tak velký jako Měsíc Země. Paluba Europy je však jedinečná, zdobí ji obří dvojité okapy, které mohou stoupat do výšky 1000 stop ve vzduchu.

Když se tým vědců ze Stanfordské univerzity dozvěděl o evropských dvojitých hřbetech, rozhodl se studovat menší geologické struktury na severozápadě Grónska. Konkrétněji studovali grónský rys Small Double Hills a dozvěděli se, jak vznikly. Ukazuje se, že vznikl proto, že mělké tůňky vody pod povrchem nejprve zamrzly a pak několikrát skončily. To opakovaně tlačilo dvojité okraje nahoru, takže pokud by se podobné výchozy na Europě vytvořily stejným způsobem, jak se zdá pravděpodobné, toto nepřetržité zvlnění by mohlo pomoci spustit chemické reakce potřebné k vytvoření života. Je to přinejmenším zajímavý úvod a součást dlouhé historie zájmu o astrobiologii v Evropě.

„Vědci vědí z kombinace pozorování pozemních dalekohledů a kosmických lodí, jako je Galileo, že povrch Evropy je pokryt především vodním ledem,“ říká Dr. Pay Lab, řekněte salonu e-mailem. Astronomové odhadují, že povrch Europy má stejnou hustotu jako vodní led a je tlustý asi 100 kilometrů, ale gravitační měření použitá k získání tohoto odhadu neodpovídají na otázky o přesném složení. Kolik je to pevného ledu a kolik tekuté vody?

„Měření gravitace nám také říká, že pod touto vrstvou ledu/vody je vrstva horniny a pak kovové jádro ve středu,“ dodal Phillips, který se na nejnovější studii nepodílel. Pokud chcete, aby byl ve vesmíru život, jsou to všechno dobrá znamení, protože naznačují, že základní ingredience lze nalézt na tajemném měsíci.

„Existují tři věci, které jsou nezbytné pro život, jak ho známe,“ vysvětlil Dr. Christopher Sheba, profesor astrofyziky a mezinárodních záležitostí na Princetonské univerzitě v e-mailu Salonu. Kromě kapalné vody a zdroje využitelné energie potřebujete „takzvané bioprvky“ – například uhlík – „na kterých závisí náš druh života“, a také zdroj využitelné energie. „Strategií NASA při hledání života bylo vždy ‚následovat vodu‘ a Evropa a Enceladus v naší sluneční soustavě jsou dvě místa spolu s Marsem, kde máme spoustu důkazů o tekuté vodě, která je potenciálně dostupná pro průzkum,“ vysvětlil Chiba, který nebyl zapojen do studie.

Chiba řekl, že by bylo „divné“, kdyby se Evropa nevytvářela s „obvyklým doplňkem“ životně důležitých prvků, které najdeme na nebeských tělesech, „ale i kdyby se Evropa nějakým způsobem zformovala bez ní, zesnulá Betty Pierazzo ukázala, že Evropa by se značně nahromadila. jejich inventář v průběhu historie Sluneční soustavy.od dopadů komet.“ Pierazzo byl výzkumný pracovník v Ústavu planetárních věd specializující se na kolizní vrtání.

Snílci o evropském životě by také mohli zohlednit výsledky magnetického pole, které poskytlo silný důkaz o „indukovaném poli“, když Europa obíhá kolem Jupiteru, který má své vlastní velmi silné magnetické pole. Co vysvětluje magnetické pole Evropy?

„Zdroj tohoto indukovaného pole lze nejlépe vysvětlit globálním oceánem slané vody,“ řekl Phillips Salonu. „Myslíme si, že Europa obsahuje ingredience pro život, jak ho známe – tekutější vodu než všechny oceány Země dohromady, plus další správné chemické prvky a zdroj energie. Na Zemi najdeme život všude tam, kde máme tyto tři ingredience, takže Myslíme si, že Evropa je jedním z nejlepších míst, kde můžete být. K hledání života v naší sluneční soustavě mimo Zemi.“

Chiba zopakoval tento názor, když napsal, že „je možné, na základě toho, co zatím víme, představit si typy mikroorganismů, které by mohly obývat evropský oceán“. Bylo zde však důležité upozornění, že máme co do činění se skutečnou mimozemskou bytostí – nemůžeme s jistotou vědět, že život se může vyvíjet pouze tak, jak se vyvíjí na Zemi, protože Vůbec nerozumíme tomu, proč vůbec „život“ existuje.

„Nevíme, zda existuje život nebo ne, protože nemáme dostatek pochopení pro původ života (na Zemi nebo jinde), abychom mohli říci, zda by podmínky Joruby byly příznivé pro vznik života,“ poznamenal Chiba.

