Předsednictví EU, minulé i současné – zelené nebo ne?

Větší ekologické ambice jsou nezbytně nutné, protože štafeta se přesouvá z neuspokojivého slovinského předsednictví do Francie.

Začíná nový rok a s ním i nadcházející předsednictví v Radě Evropské unie. Slovinsko si drželo vedení posledních šest měsíců a bylo posledním členem tripartitního předsednictví s Portugalskem a Německem. Prvních šest měsíců roku 2022 nyní předsedá Francie, následovaná Českou republikou a Švédskem.

Předsednictví Rady Evropské unie řídí práci Rady – a tedy i práci členských států – na legislativě EU. Má také odpovědnost zajistit, aby evropská zelená dohoda byla transformační agendou, kterou požaduje a kterou musí být.

Pivotal Moment – ​​Deset zelených testů

Teď je po všem Dva roky po zahájení Evropské zelené dohody poprvéOdpovědnost předsednictví je větší než kdy jindy: rekordní zimní teploty v celé Evropě, prudce rostoucí ceny pohonných hmot a pokračující dopady pandemie COVID-19, to vše podtrhuje potřebu dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu a životního prostředí.

🌿 Jaký je evropský seznam Zelené dohody pro rok 2022? „Závazky pro rok 2022 mohou načrtnout cestu k udržitelnosti a učinit významný krok směrem k transformační změně. Nedostatek ambicí a špatná politická rozhodnutí nás však mohou brzdit,“ ✍️Tweet vložit https://t.co/G4ek8lznCu – EEB (Green_Europe) 28. října 2021

Pro každé předsednictví předkládá Evropský úřad pro životní prostředí svých deset zelených testů, které představují vizi občanské společnosti týkající se nejpalčivějších problémů životního prostředí, které je třeba řešit. Testy pak poskytují měřítko, se kterým lze držet krok s environmentálním pokrokem prezidentského období.

Po skončení předsednictví je vhodná chvíle využít testy k zamyšlení nad tím, co bylo předtím a co přijde.

Slovinsko – neuspokojivý výkon

Výkon Slovinska jako prezidenta Evropské unie V deseti zelených zkouškách dopadl špatně, která byla v rámci tripartitního předsednictví hodnocena jako ekologicky nejméně progresivní.

Ačkoli úsilí o ztrátu biologické rozmanitosti bylo dobré, vzhledem k podpoře poskytnuté lesní strategii EU a vedení diskusí o úbytku opylovačů byly skutečné výsledky tohoto zásadního problému nedostatečné. Jinde přišlo zklamání z neúspěchu slovinského předsednictví vést jednání o balíčku Fit for 55, jehož cílem je snížit do roku 2030 masové emise alespoň o 55 %. Snaha o přeměnu zelené rétoriky na zemědělství byla rovněž vnímána jako slabá. do politických změn.konkrétní.

Další ostrá kritika byla vznesena také během slovinského předsednictví za bagatelizaci ambicí revidovaného zákona o bateriích, který nebyl v souladu s pokrokem v oběhovém hospodářství. Reformy směrnice o průmyslových emisích bohužel nebyly v souladu s cíli nulového znečištění.

Francie – ambiciózní program

Francie za velké fanfáry z Paříže převzala předsednictví v předsednictví Evropské unie – převzala významnou legislativní a politickou odpovědnost po předchozím prezidentském triu, lobovala nejen na úrovni EU, ale i na národní úrovni, přičemž francouzský prezident Macron se snažil posílit svou kandidovat do voleb v dubnu.

mluvení v Konference EEB 2021 Barbara Pompele, francouzská ministryně pro transformaci životního prostředí, nastínila čtyři priority francouzského předsednictví v oblasti životního prostředí: snížení emisí za účelem dosažení cílů v oblasti klimatu, biologická rozmanitost, vytvoření udržitelnějšího a mainstreamového modelu v Evropské unii a minimalizace dopadů znečištění, zejména s ohledem na chemikálie. .

🇫🇷🇪🇺 Francie se má ujmout předsednictví v Radě Evropské unie v lednu 2022. Ve svých 10 zelených testech zve Výkonná zpravodajská rada (EEB) předsednictvo na transformační 6měsíční období, aby se zabývalo #klimatická krizea environmentální a sociální otázky. Poznámka: https://t.co/2Sn8CUNC5d pic.twitter.com/oIeRnh5qap – EEB (Green_Europe) 23. prosince 2021

Vysoce profilovaný balíček Fit for 55 postoupí za francouzského předsednictví, ale Francie bude pravděpodobně opatrně postupovat podle souboru schématu cen uhlíku balíčku, žlutá bunda Není pochyb o tom, že protesty proti navrhované dani z pohonných hmot zvýší opatrnost. Mezitím také přijde návrh na daň z uhlíkových limitů, dokument, který má silnou podporu ze strany Francie a jehož cílem je řešit únik uhlíku.

Biodiverzita zůstane pro Francii klíčovým tématem s připravovanými návrhy zákonů pro boj proti odlesňování a obnově přírody a pokračují diskuse v rámci konference OSN o biologické rozmanitosti COP15. Jinde bude mít přechod na oběhové hospodářství klíčové momenty, jako je textilní strategie a iniciativa oběhové elektroniky, plus průmyslový sektor uvidí návrh na přezkum transevropské průmyslové sítě pro energetiku a dopravu (TENE & TEN- T) předpisy. Pod francouzským dohledem by mohla být dokončena také vodíková strategie a organizace baterií.

Představením ambiciózní agendy má Francie vynikající příležitost stát se průkopníkem na evropské a mezinárodní úrovni při budování ekologicky zdravého základu, který bude v konečném důsledku definovat odkaz francouzsko-česko-švédského prezidentského triumvirátu. Žiješ až Všech 10 důležitých zelených testů pro EEB? To se brzy dozvíme.

🇫🇷🇨🇿🇸🇪 Osmnáctiměsíční funkční období francouzského, českého a švédského tripartitního předsednictví bude zásadní pro řízení globálního pokroku, podpořeného skutečnými kroky v oblasti evropské zelené dohody na domácí půdě. Tucet požadavků EEB pro trojici, aby přineslo trvalý a zásadní rozdíl 👉https://t.co/INqfkcXVuv pic.twitter.com/UNtYyD8ngo – EEB (Green_Europe) 23. prosince 2021

S laskavým svolením Evropský úřad pro životní prostředí (EEB), kanál META.

Oceňujeme originalitu CleanTechnica? Zvažte možnost stát se členem CleanTechnica, podporovatelem, technikem, ambasadorem – nebo příjemcem Patreon.

reklamy





Máte tip na CleanTechnica, chcete inzerovat nebo chcete navrhnout hosta v podcastu CleanTech Talk? Kontaktujte nás zde.