Paříž (AFP)

Kdo řekl co 13. den na French Open:

„Dnešek byl můj největší zápas v Paříži.“

Novak Djokovič poté, co v semifinále porazil Rafaela Nadala.

„Možná to nebyl můj nejlepší den dnes, i když jsem bojoval.“

– Rafael Nadal.

„Na antuce nemůžeš hrát tenis lépe než tohle. Je to perfektní.“

Andy Murray na Twitteru sledoval Novaka Djokoviča a Rafaela Nadala v semifinále.

„Jediné, na co si myslím, jsou moje kořeny, malé místo mimo Atény, kde jsem snil o hraní na velké scéně na French Open.“

Stefanos Tsitsipas poté, co v semifinále pěti setů porazil Alexandra Zvereva, se stal prvním Řekem ve grandslamovém finále.

„Dnes to nic není. Prohrál jsem. Nejsem ve finále. Byl to dobrý zápas? Ano. Ale na konci dne pojedu zítra domů. Na tom není nic pozitivního.“

Zverev po prohře v semifinále.

„Chtěl bych vědět, jaké to je hrát tenis jako Rafa na antuce.“

Kim Clijstersová na Twitteru.

“Scházel dolů k drátu. Bylo to 30 minut před zavřením přihlášení. Scházel jsem dolů v žebříčku. Kdo se mě nezeptal? Byl jsem jako, Iga. To by byla zábava.”

– Bethanie Mattek-Sands o tom, jak se letos spojila s Iga Swiatek na čtyřhře v Miami. V neděli budou hrát o titul v Paříži.

„Od těch nejmenších je to opravdu dlouhá cesta. Vážím si, že jsme stále tady.“

Katerina Sinyakova o svém partnerství s Barborou Krizhikovou, kde se dostala do finále čtyřhry žen. Česká dvojice společně vyhrála Roland Garros a Wimbledon 2018. Krejčíková se mohla stát první ženou od Marie Pierce v roce 2000, která v Paříži vyhrála dvouhru i čtyřhru.

„Velký respekt k DaniilMedwed za otázku, kam šly peníze z Amazonprimevustryport a veškeré příjmy generované letos od fanoušků @rolandgarros, protože hráči čtyřhry získali v loňském roce 24% a hráči ve dvouhře o 6% méně.“

– Pákistánský dvojnásobný hráč Issam-ul-Haq Qureshi na Twitteru rozzlobeně ocenil Daniela Medveděva, že „Roland Garros upřednostňoval Amazon před lidmi“ po čtvrtfinálovém zápase se Stefanosem Tsitsipasem, který se konal na prázdném stadionu pouze v nočním vysílání vysílání vysílací organizací.

