Arina Sabalenková se mstí svému rivalovi Swaticovi v madridském finále poté, co prohrála Stuttgart

Druhá nasazená Aryna Sabalenka porazila nejlepší nasazenou Iju Swiatekovou 6-3 3-6 6-3 a v sobotu znovu získala svůj titul na Madrid Open.

Sabalenková prohrála před dvěma týdny ve Stuttgartu ve finále se Swatekovou a ve třech antukových mítincích nezískala proti své polské soupeřce ani set.

Bělorus se ale neudržel tvrdým úderem pro vítěze a ve finále čtyřikrát brejkl Swiateka.

Šampionka Australian Open získala svůj třetí titul v sezóně a 13. v kariéře, včetně druhého v Madridu poté, co zde v roce 2021 vyhrála.

„Jsem velmi spokojený s tímto vítězstvím, zvláště proti IGA na antuce,“ řekl Sabalenka.

„Je to proti sobě vždycky těžké a pořád mě posouváte na mé hranice,“ řekla Swiatekovi na kurtu. „Doufám, že si v této sezóně ještě párkrát zahrajeme.“

Bylo to první finále WTA 1000 mezi dvěma nejvýše postavenými hráčkami od doby, kdy nasazená #1 Serena Williamsová porazila Li Na na Miami Open 2014. Bylo to teprve potřetí za posledních 40 let, kdy se obě nejlepší ženy utkaly dvakrát na antuce. jednu sezónu.

Vzpamatoval se

Swiatek, trojnásobný grandslamový vítěz, vstoupil do zápasu s bilancí 5:2 proti Sabalenkové. Sabalenčin skvělý zásah ji ale očividně brzy zarazil. Po nákladných chybách při úderech zavrtěla hlavou a na tribuně promluvila se svým trenérem.

Poté, co Sabalenková ovládla první set i začátek druhého, našla Swiateková klid a vyrovnala skóre setu.

Rozhodující set by dopadl tak či tak.

Sabalenka nakonec naklonila finále ve svůj prospěch, po sérii forhendových úderů z kurtu snížila manko Switka na 5:3.

Swiatek zablokoval tři herní body, než Sabalenková zakončila forhendem.

Na straně mužů obhájce titulu Carlos Alcaraz hraje s Janem-Lennardem Struffem v nedělním finále naplánovaném na 12:30 ET.

Zranění Kvitové sleduje French Open

Dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová oznámila, že se příští týden odhlásila z italského Open kvůli zranění pravé nohy.

„Bohužel mě stále bolí pravá noha a po konzultaci s mým týmem jsem učinila těžké rozhodnutí stáhnout se z Říma,“ napsala Kvitová na Twitter. „Bude mi chybět krásné místo, italští fanoušci a přeji turnaji skvělý týden. Budu tvrdě pracovat, abych byl připraven na French Open.“

Kvitová je desátá na světě. Třiatřicetiletá Češka si vítězstvím na Miami Open 1. dubna připsala 30. titul ve dvouhře.

Italian Open začíná v úterý a potrvá do 20. května. French Open začíná 28. května.