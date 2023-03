Video prý ukazuje zobrazovací panely řady iPhone 15

Rada Krevety Apple Pro Tweetoval video zobrazující tři skleněné panely, které budou údajně použity v sérii iPhone 15. Ačkoli jsou ve videu tři panely, dva se zdají být stejně velké, což dává smysl, protože iPhone 15 a iPhone 15 Pro pravděpodobně ponesou 6.1 -palcové obrazovky. iPhone 15 Plus a iPhone 15 Pro Max by měly mít dvě 6,7palcové obrazovky. Obecně jsou vyžadovány pouze dvě různě velké desky (i když může existovat rozdíl v kvalitě).

Můžete si všimnout, že všechny displeje mají otvor pro dynamický ostrůvek. Je to proto, že se říká, že všechny čtyři modely iPhone 15 tuto funkci nesou. Funkce shapeshifting multitasking „Notchification“ je aktuálně dostupná pouze na iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. Fáma však začala zprávou v elektřina Zveřejněno loni v lednu říká, že to Apple udělá Přesuňte TrueDepth kameru pro Face ID pod displej na řadu iPhone 16, což Applu umožní mít 86 do roku 2024.

Dobré ráno! Zde je video ze skutečného života předního skleněného panelu iPhone 15, podařilo se mi potvrdit jeho pravost se svým zdrojem. To je opravdové! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9 – ShrimpApplePro (VNchocoTaco) 5. března 2023 Přesunutím komponent Face ID v dolní části obrazovky Apple může skončit ozdobením řady iPhone 16 výřezem pro přední FaceTime kameru, který Dynamic Island umožní rychlé spuštění po pouhých dvou letech.

Můžete si také všimnout, že panely takzvané řady iPhone 15 mají rámečky, které jsou v rozích zakřivené. Nejen, že iPhone 15 a iPhone 15 Plus získají dynamický ostrov modelů 2022 Pro, ale jejich širokoúhlé fotoaparáty také získají 48MP obrazový snímač, který se nachází v iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max, který nahrazuje 12MP senzory používané v iPhone. 14 a iPhone 14 Plus. Kromě toho budou jednotky iPhone 15 non-Pro poháněny čipem A16 Bionic, který se aktuálně používá v řadě iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro a iPhone 15 Ultra bude poháněn A17 Bionic, který bude pravděpodobně vyráběn pomocí 3nm procesního uzlu TSMC. Tyto dva modely mohou být jedinými letos dostupnými vlajkovými telefony, které mají pod kapotou 3nm SoC. iPhone 15 Ultra by mohl mít titanové tělo a periskopický objektiv, který by nabídl 10x optický zoom.

Shrimp Apple Pro říká, že byl schopen potvrdit pravost obrazovek s jejich původem. Oznámení řady iPhone 15 je naplánováno na září a vydání ve stejný měsíc.