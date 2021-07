Ashleigh Barty sleduje Yvonne Gollajong Corey (Pat Cash) | Wimbledon

MVe chvíli, kdy ji Ashleigh Barty zajistila Wimbledon Titul žen ve dvouhře a její tělo bylo stále plné adrenalinu a odpočinku, takže skočila přes hlavní kurt, přes bariéry a v davu.

Ostřílení wimbledonští pozorovatelé věděli, co přijde. Nakonec Bertie vlezl do vysílacího stánku NBC a vklouzl do hráčovy hrudi. Tam potěšila velké publikum a objala fyzioterapeuta, trenéra a přítele, který jí pomohl realizovat její dětské sny.

„Byl tam malý vratký krok,“ zavtipkovala. „Možná jsem měl jet výtahem.“

Tento čin samozřejmě způsobil odpor Pat Cashovi poté, co porazil Ivana Lendla v roce 1987. Ale poté, co euforie začala ustupovat, byl to další Australan, který ji chválil 6-3, 6. Porážka Karoliny Plíškové 7-6-3: Velká Yvonne Gulagong-Korey, která získala titul v letech 1971 a 1980.

„Doufám, že na ni mohu být hrdá,“ řekla o svých přátelích a mentorech. “Eppon je v mém životě velmi zvláštní člověk. Myslím, že to bylo symbolické připravení cesty pro mladé domorodé lidi, aby věřili ve své sny a usilovali o své sny. Je to přesně můj.”

„Myslím, že je opravdu skvělé být s ní schopen budovat vztah, mluvit s ní na základě mých zkušeností a vědět, že nikdy nebyla kontaktována.“

Chris Evert (vlevo) blahopřeje Yvonne Goragon-Corey k druhému australskému titulu ve Wimbledonu ve finále z roku 1980. Foto: Colorsport / Rex / Shutterstock

Bertie, která miluje bytí domorodého Goolagongu Coreyho, ji během letošního turnaje chválila a měla na sobě verzi s hřebenatkami a lemem Vera.

Také se zdálo, že chce napodobit, jaké bylo Curryho první vítězství ve Wimbledonu před 50 lety tento měsíc. Vedla českou soupeřku 4: 0.

Bylo to přesné skóre, které si Gouragon Corey užíval, když hrál ve finále proti Margaret Court v roce 1971. Bertie však měl podlehnout tvrdšímu boji.

Zpočátku se to mohlo zdát, jako by to mělo na úvodním setu Midasův dotek, takže to pro ni bylo příliš snadné. Zdá se, že vše funguje, ať už je to topspin lob nebo zadní topspin. Na druhou stranu se zdálo, že je Plisková ochrnutá a šikovným pohybem přechází k někomu, kdo právě hleděl Medusině do očí.

Napětí také ovlivnilo vysílání českých hráčů. Zasáhla více esa než kterékoli ze semifinále dvouhry žen. Ale místo rachotu houfnic o rychlosti 115 km / h začalo s prvním přenosem v polovině 80. let.

Nepomohla ani skutečnost, že Bertieho čip byl smrtící zbraní. Častěji než ne, 6’1-palcová Preskova reagovala na míč, který potopil síť a sklouzl po trávníku.

„Like a Sister“: Korejský Gulagong blahopřeje Bertie k jeho vítězství ve Wimbledonu videem

Druhá skupina se nadále houpala mezi skvělým a obyčejným. Přestože byla Bertie trochu nervózní, zůstala docela pod kontrolou a hrála 6-5. Plíšková měla další nápady a ustoupila, než skupina přijala tajný rozchod.

Češi však byli ve třetím setu brzy poraženi a znovu nabrali na obrátkách. A když fanoušci našli hollywoodského herce Toma Cruise, padli 5-2 a čelili nemožnému úkolu, než se hra dočasně odložila. Bertie se tedy ukázala být zaseknutá – než skočila do davu, aby oslavila se svým týmem.

Není překvapením, že to byl její fyzioterapeut Mel Umezulu, který nějakým způsobem odpovídal Bertie a připravoval se na ni pouhých 26 dní poté, co vytáhla z French Open se zraněním dolní části zad. „Byl to zázrak, mít možnost hrát tady ve Wimbledonu,“ připustila. „Bylo to dvouměsíční zranění.“

Juniorský šampion z roku 2011 ve Wimbledonu byl pod tak velkým tlakem, aby mohl hrát tenis, a tak svou kariéru zkrátil o profesionální kriket Brisbane Heat. Kromě vítězství na French Open v roce 2019 toto vítězství v trávě ukazuje, jak moc je nyní lídrem napříč světem.

„Byl to ten nejneuvěřitelnější pocit, jaký jsem kdy na tenisovém kurtu měla,“ řekla. “Rozhodně jsem si nebyl jistý. Myslím, že jsem během své kariéry tvrdě pracoval na dosažení svých cílů a snů. Bylo skvělé být dnes schopen to udělat.”

Mimochodem, před 50 lety, když Goolagong Corey vyhrál svůj první Wimbledon, dostala otázku, jak to oslavit. „Myslím, že naše skupina dnes večer jede do Adisca oslavit,“ odpověděla.

Ale Bertie slíbil, že to udrží „skromně“. „Ale jsem velmi hrdá,“ dodala. To by mělo být.