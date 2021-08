V Kalifornii zemřel biskup, který sloužil dámě v USA, Kanadě a Austrálii

S.D. Paul, e. Biskupu ve výslužbě Peteru Esterkovi je 85 let.

“Dotkl se mnoha lidí,” řekl John Timmerman, který byl v té době u svého tehdejšího otce Esther na St. Catherine’s College, nyní na St. Catherine’s University, St. Paul. Timmerman řekl, že v roce 2000 odešel do důchodu do Anaheimu v Kalifornii a pomohl českým katolíkům po celých Spojených státech, Kanadě a Austrálii s jeho misí žít jednoduchého, ale velmi cestovaného biskupa Estherku.

Pohřeb biskupa Esterky bude v 10:30 hod. 20. srpna v katedrále Krista v Garden Crow v Kalifornii, kterému bude předsedat biskup Kevin W. Van Orange. V Brně se bude konat hromadný obřad a bude pohřben ve svém rodném městě Tolny Bojanovic.

Byl vysvěcen na brněnského biskupa a 5. července 1999 pověřen duchovní péčí českých katolíků v zahraničí papežem Janem Pavlem II. Jeho cílem pro biskupské jmenování bylo „jít do celého světa kázat evangelium“.

V roce 2013 získal biskup Estherka v Praze Cenu „Gradias Agit“ za pomoc při šíření dobrého jména země v zahraničí. Papež František přijal jeho rezignaci na biskupa v roce 2013, ale české katolické komunitě sloužil až do roku 2018.

Timmerman řekl, že to byl poslední rok jeho veřejné služby, a pomohl napsat kondolenční zprávu. Je to také rok, kdy se biskup Estherka vrátil do Minnesoty, aby sloužil českou mši svatou na Václavu v Nové Praze v rámci dvoudenního festivalu ke 100. výročí Československa.

Timmerman řekl, že biskup Esterka neměl ve Spojených státech rodinu, a když se jeho zdravotní stav začal zhoršovat, vzal ho do svého domova. V dubnu vstoupil do Hospice a tiše zemřel ve svém domě, řekl listu The Catholic Spirit, novinám v diecézi svatého Pavla a Minneapolisu.

Jako mladý muž v roce 1957 biskup Esterka uprchl z Československa do Rakouska pod komunistickým pronásledováním. Studoval jako kněz v Římě a byl vysvěcen v roce 1963. Získal doktorát z teologie a přišel do Minnesoty v roce 1967, učil u svaté Kateřiny do roku 1993. Československo také napsalo knihu „Nikdy neříkej soudruhu“ o jeho útěku.

Při vyučování sloužil biskup Esterka také v kostelech. V roce 1968 se stal americkým občanem a v roce 1974 se připojil k rezervaci letectva jako armádní kaplan, v roce 1995 odešel do důchodu jako podplukovník.

V roce 1978 se biskup Esterka začal velmi aktivně věnovat službě mezi českými katolíky v USA a Kanadě. V roce 1986 byl jmenován vikářem obou zemí. V roce 1994 byla služba biskupa Esterky rozšířena do Austrálie.

Otec Michael Schlszek, pastorační ředitel St. Paul Seminary School of Divinity, řekl, že se radil se svým tehdejším otcem Esterkou, než odešel s rodinnými příslušníky přestěhovat se do Československa v roce 1984 během komunistického režimu, když byl katolík.

Otec Esterka byl nápomocný a naznačoval, že otec Schlossek nenosil límec svého kněze a že by měl požádat o vízum jako učitel, ne jako kněz. Díky těmto preventivním opatřením komunistický režim pravděpodobně věděl, že je knězem, ale otec Schlossek řekl, že zůstane sám.

„To jsem udělal, ale i tak to bylo děsivé,“ řekl otec Schlussek. Následovali jsme v Československu.

Stále si pamatuje laskavost a dobré vedení biskupa Esterky, řekl otec Schlszek. „Je to velmi šťastný muž.“

Další soustrast Ve věku 97 let zemřela sestra Catherine Ann Turnyová, CBS, zdravotní sestra v diecézi Baltimore Sestra Mary Brendan Conlan, OSU, pracovala ve svém rodném městě Cumberland Oceněný starší katolický novinář Gerald ‘Jerry’ Costello zemřel James L. Connor, otec jezuitského vůdce, který učil na univerzitě Loyola v Marylandu, umírá ve věku 92 let Sestra Mary Elizabeth Costello, IHM, učila v Baltimoru Jim Bellon, basketbalový trenér, který zviditelnil Mount St. Mary, zemřel ve věku 92 let.

Copyright © 2021 Catholic News Service / Americká konference katolických biskupů

Vytisknout