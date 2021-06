„Udělal jsem, co jsem přišel,“ řekl Biden na Putinově schůzce.

Prezident Biden a ruský prezident Vladimir Putin se ve středu setkali poprvé od nástupu Bidena do úřadu na summitu v Ženevě, který ruský vůdce označil za „konstruktivní“, zatímco pan Biden řekl, že „udělal to, pro co jsem přišel“.

Tito dva vůdci se po téměř třech hodinách jednání, které mimo jiné zahrnovaly diskuse o kybernetické bezpečnosti a kontrole zbraní, obraceli na novináře na samostatných tiskových konferencích. Oba vůdci po společných tiskových konferencích vydali společné prohlášení, ve kterém zdůraznili, že „i během období napětí“ mohou dosáhnout pokroku „při zajišťování předvídatelnosti ve strategické oblasti, snižování rizik ozbrojeného konfliktu a hrozby jaderné války“.

Biden novinářům řekl, že Putin „ví, že budu jednat“ při práci na zabránění Rusku v páchání škodlivých aktivit, jako je zasahování do amerických voleb, a v hackerských útocích, jako jsou útoky zaměřené na SolarWinds a útoky ransomwaru na americké společnosti. Biden dodal, že Putin „ví, že existují důsledky“, a uvedl, že ruská důvěryhodnost je „snížena“, když se účastní kybernetických útoků.

Když však novináři tlačili na to, zda si je jistý, že Putin změní své chování, řekl Biden: „V nic si nejsem jistý.“

Prezident také uvedl, že Putin ví, že pokud uvězněný vůdce opozice Alexej Navaľnyj zemře, budou to mít následky.

Putin mezitím na své tiskové konferenci NAVALNYHO neoslovil, ale uvedl, že NAVALNY úmyslně porušil zákon a chtěl být zatčen, když se vrátil do Ruska poté, co byl v Německu léčen kvůli své téměř smrtelné otravě. Navaľnyj a USA a západní země obviňují Rusko z jeho otravy.

Ruský prezident se vyhnul otázce Ukrajiny poté, co NATO na svém posledním zasedání v Bruselu potvrdilo suverenitu Ukrajiny.

Biden se před nástupem do Air Force One promluvil k novinářům na přistávací dráze a omluvil se za to, že ztratil nervy s reportérem CNN Kaitlanem Collinsem a řekl, že je „moudrý muž“. Biden uvedl, že jeho první zahraniční cesta ukázala, že „Amerika je zpět“, a řekl, že světovým vůdcům dluží „dluh vděčnosti“ za jeho podporu při Putinových jednáních.

Poté, co novinářům řekl, že kladou pouze negativní otázky, Biden řekl novinářům, že je důležité být „realističtí“ a „optimistický obličej“. „Začal jsem pracovat na dohodách o zbraních, které sahají do doby studené války,” řekl Biden. „Pokud bychom mohli jednu během studené války udělat, mohli bychom ji udělat hned teď.”