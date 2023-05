Stefanos Tsitsipas se potil od Jiřího Wesleyho v prvním kole French Open | Novinky z tenisu

Pátý nasazený Stefanos Tsitsipas tvrdě pracoval více než tři hodiny, aby si zajistil místo ve druhém kole French Open nedělním vítězstvím 7-5 6-3 4-6 7-6(7) nad Čechem Jiřím Wesleym.

Stefanos Tsitsipas z Řecka slaví vítězství v zápase prvního kola proti Jiřímu Wesleymu z České republiky (REUTERS).



Řek, vicemistr v Paříži v roce 2021, neočekával odpor hráče na 445. místě na světě po dlouhé absenci zranění a musel šetřit čtvrté setboly, aby se vyhnul rozhodujícímu.

„Říkal jsem si, že neexistuje způsob, jak to půjde do pátého setu. Říkal jsem si to,“ řekl Tsitsipas. „Jiří byl těžká překážka, dal mi zabrat a jsem rád, že jsem to zvládl ve velkém stylu.

„Dnešní vítězství je pro mě velmi důležité,“ řekl Tsitsipas, který si svou nejlepší antukovou sezónu neužil. „Někdy jsem nešel k míči, byl jsem pořád. To byl moment, kdy jsem zabral a udělal jsem tu změnu a vyhrál zápas.“

Tsitsipasová byla zlomena ve své druhé hře na podání, hrála svůj první zápas na turnajové úrovni od loňského US Open a prohrála 5-3 proti Wesleymu.

Devětadvacetiletého hráče však dvakrát za sebou zlomil, aby mu dal další čtyři hry a uzavřel první set.

Tsitsipasová se zpočátku potýkala se špatnou rotací tyčící se levačky, ale nyní protáhla soupeřku hlubokými forhendy křížem krážem, aby získala druhý set s dalším brejkem.

Při honbě za pátým grandslamovým titulem na světě si myslel, že udělal krok, pohodlně držel podání na třetí, ale Wesley, který od svého návratu minulý měsíc hrál pouze dva Challengery, tvrdošíjně odmítal ustoupit.

Frustrovaný Tsitsipas vzal třetí set při své první šanci. Snadný forhend potopil do sítě v setpointu, než si dvojice vyměnila brzký brejk ve čtvrté hře.

Wesley nejevil žádné známky rzi a pokračoval v tlaku, aby získal čtyři setboly v českém tiebreaku.

Nedokázal je však proměnit, což umožnilo Tsitsipasovi získat svůj první mečbol po třech hodinách a 13 minutách dalším syčivým forhendovým vítězem křížem z kurtu.

Tento příběh byl původně publikován z kanálu Wire Agency bez jakýchkoli změn v textu.