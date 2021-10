10 důvodů, proč nakupovat na místě

Napsala Slovenka Cindy Bartonová

Barton Publications si vyměňuje noviny s mnoha dalšími vlastníky firem ve městech po celém státě.

Jedna věc platí pro všechny noviny, mediální organizace a další – všichni chápeme téma „nakupování na místě“.

Tuto zprávu nyní tlačíme z několika důvodů. Na začátku prosince máme čtvrtletník zvuková ozvěna Časopis vydá přesně to – místní, místní, místní potřebu.

Žijte lokálně, pracujte lokálně, nakupujte lokálně. To vše je součástí toho, za co platí města Kyle, Buda a Dripping Springs.

Jaké jsou důvody pro místní nákup? Je toho hodně.

1. Daně – Pokaždé, když utratíte peníze na místě, vložíte peníze zpět do vlastní kapsy. Peníze z daně z obratu putují do místní pokladny a my můžeme ten dolar z daně z prodeje dát do naší prasátka jako v jiném kraji.

2. Volba – Jako místní zákazník určuje váš vkus zboží a služby, které vám místní obchody poskytnou. Čím více zde nakupujete, tím více toužíte po požadovaném zboží.

3. Nábor – to je velká věc. Ať už kupujete zboží nebo hledáte instalatéra nebo elektrikáře, když utrácíte místně, dáváte lidem práci. Stejní majitelé firem zde platí daně z nemovitostí. Proč jim nepomoci místo toho, aby běželi do dalšího kraje.

4. Kvalitní zboží – místní nákup pomáhá budovat vztahy – od nakupujícího po majitele. Pokud potřebujete něco jiného, ​​zeptejte se. Problémy, které se řeší lokálně a tváří v tvář, než snaha mluvit s počítačem, jsou uspokojivější. A můžete v tomto procesu skončit s přátelstvím nebo prací.

5. Zapojení komunity – Vaše peníze budou vráceny komunitě prostřednictvím komerčních darů místním organizacím – potravinové bance, roztleskávačkám na střední škole, Lions Club a dalším.

6. UŠETŘTE PENÍZE – Jízda do Austinu nebo New Braunfels vás stojí … palivo, čas a další. Ušetřete peníze a nakupujte lokálně.

7. Ekonomický rozvoj – Každé město hovoří o ekonomickém rozvoji a o tom, co město potřebuje. Přemýšlejte o tom: Když nakupujete místní, hodnota dolaru se obchoduje pětkrát, než odejdete. Dolary utracené jinde šly. Udržujme své peníze na místní úrovni a budujme naši ekonomiku.

8. Dostupnost zboží – doba, kterou potřebujete k tomu, abyste se dostali do jiného města a obešli … No, místní obchodník vám už mohl udělat speciální objednávku.

9. OSOBNÍ SLUŽBA – Když vejdete do dveří místního podniku, nejste číslo ani e -mail. Jsi člověk s tváří a hlasem. Společnosti v této oblasti udělají další krok, aby zajistily vaši spokojenost. Seznamte se s místním podnikáním. Stojí to za váš čas.

10. Záleží nám na tom – kdykoli budete nakupovat v místě nebo přimět místního podnikatele, aby pracoval ve vašem domě nebo budově, přivítá vás úsměv. Bude s vámi zacházeno jako s hostem. Protože, přemýšlejte o tom, když vejdete do obchodu, jste hostem.

Myslete tedy na svou práci, peníze a touhy. Nakupujte místně, pokud něco potřebujete.

A pro ty, kteří by chtěli místně šířit informace o vašich službách nebo zboží, kontaktujte nás. Dostaneme vaše jméno před desítkami tisíc místních čtenářů.

Nakonec všichni těžíme z dolarů utracených na místě.