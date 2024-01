Nový fosilní objev ukazuje na nejbližšího známého příbuzného dinosaura Tyrannosaura rex

Opětovné zkoumání fosilií nasbíraných v Novém Mexiku odkrývá klíčová vodítka o původu T. rex v Severní Americe.

Nová studie zveřejněná v Vědecké zprávy Přetváří naše chápání toho, jak nejslavnější dinosauři kdy chodili po Zemi – Tyrannosaurus rex -Poprvé se dostal do Severní Ameriky představením svého nejbližšího známého příbuzného na kontinentu.

Studie identifikuje nově objevený poddruh dinosaura známý jako Tyrannosaurus macrinsis. Nově objevený dravec je starší a primitivnější než jeho známější bratranec, ale je stejně velký – asi jako dvoupatrový autobus.

Objev z Nového Mexika

Studie byla založena na částečné lebce shromážděné před lety ze západního Nového Mexika, která je v současné době vystavena v Muzeu přírodní historie a vědy v Novém Mexiku (NMMMNHS), která ukazuje, že dinosaurus existoval v Severní Americe o miliony let dříve, než si paleontologové dříve mysleli. .

Mezi autory přispívající do studie patří výzkumníci z University of Bath (UK), NMMNHS, University of Utah, George Washington University, University of Harrisburg, Pennsylvania State University Lehigh Valley a University of Alberta.

„Noví Mexičané vždy věděli, že náš stát je výjimečný, a nyní víme, že Nové Mexiko bylo zvláštním místem po desítky milionů let,“ řekl Dr. Fiorello, výkonný ředitel NMMNHS. „Tato studie naplňuje poslání tohoto muzea prostřednictvím vědecky podloženého zkoumání historie života na naší planetě.“

Přehodnocení evoluční cesty T. rex

Tyrannosaurus rex, možná největší a nejnebezpečnější suchozemský predátor vůbec, se náhle objevil v Severní Americe asi před 66 miliony let. Ale bez příbuzných v Severní Americe zůstává záhadou, jak se dostal a vyvinul na kontinent.

Když tehdejší student Sebastian Dahlmann začal znovu studovat rohatého dinosaura ze stejné fauny, vynutilo si to širší přehodnocení dinosaurů ze západního Nového Mexika.

„Začal jsem na tomto projektu pracovat v roce 2013 se spoluautorem Steve Jasinskim a rychle jsem začal tušit, že směřujeme k něčemu novému,“ řekl Dallman.

Odhalte jemné rozdíly

Tým vědců z Bathu (Velká Británie), USA a Kanady byl sestaven, aby zkoumal zvíře a zkoumal kost po kosti. V každém případě našli jemné rozdíly mezi vzorkem a desítkami z nich T rex Kostry, které byly nalezeny dříve.

protože T rex Bylo možné dokázat, že tyranosaurus z Nového Mexika byl něčím novým.

„Rozdíly jsou nepatrné, ale obvykle tomu tak je v úzkém spojení Klasifikovat. Dr Nick Longrich, spoluautor z Milner Center for Evolution na University of Bath, řekl, že evoluce pomalu způsobuje, že se mutace hromadí po miliony let, takže druhy vypadají v průběhu času velmi odlišně.

Tyrannosaurus macrinsis: nový typ

Nově objevené Tyrannosaurus macrinsis Bylo to téměř stejné velikosti jako A T rexKterá dosahuje 40 stop (12 m) na délku a 12 stop (3,6 m) na výšku. Stejně jako jeho slavný příbuzný Tyrannosaurus macrinsis jíst maso. Zatímco nový objev předchází T rexČlánek naznačuje, že díky jemným rozdílům v čelistních kostech je nepravděpodobné, že by šlo o přímého předka.

To zvyšuje možnost, že je třeba učinit další nové objevy dinosaurů.

„Opět se jasně ukazuje rozsah a vědecký význam dinosauřích zkamenělin v Novém Mexiku – mnoho nových dinosaurů zbývá ve státě objevit, jak ve skalách, tak v zásuvkách muzeí!“ řekl Dr. Spencer Lucas, kurátor paleontologie na NMMNHS.

Rozšíření našeho chápání tyranosaurů

Nový objev rozšiřuje naše chápání tyranosaurů několika způsoby. Zaprvé naznačují, že predátoři žili na území dnešního jihu Spojených států nejméně před 72 miliony let, dlouho předtím, než byly objeveny první fosilie živých organismů. T rex Byly nalezeny ve stejné oblasti.

Dinosaurus pravděpodobně pochází z jihu Severní Ameriky a později se rozšířil do velké části západní části kontinentu.

Nové fosilie shromážděné na pozemcích spravovaných americkým úřadem pro rekultivaci také naznačují, že na jihu Spojených států se vyvinuly větší, hustší a pokročilejší druhy ve srovnání s menšími, primitivnějšími tyranosaury, kteří obývali Montanu a Kanadu. .

Závěr: Odhalení evoluce dinosaurů

Z důvodů, které dosud nebyly objeveny, se dinosauři mohli na jihu vyvinout do větších velikostí, což je vzorec velikosti těla, který je v rozporu se vzorem, který lze vidět u moderních savců.

Pak nakonec Období křídy Z neznámých důvodů se obří dinosauři náhle rozšířili na sever spolu s obřími rohatými dinosaury, jako jsou Triceratops a Torosaurus. Severní rozšíření obřích rohatých dinosaurů pravděpodobně vytvořilo zdroj potravy, který by mohl obří dinosaury podporovat.

Zdá se, že více než století poté, co byl dinosaurus poprvé objeven, je toho ještě hodně, co ještě nevíme.

Odkaz: „Obří tyrannosaurus z kampánsko-maastijského období jižní Severní Ameriky a evoluce tyranosauřího gigantismu“ od Sebastiana J. Dalman, Mark A. Lewin, R. Alexander Perron, Stephen E. Jasinski, D. Edward Malinczak, Spencer J. Lucas, Anthony R. Fiorello, Philip J. Currie a Nicholas R. Longrich, 11. ledna 2024, Vědecké zprávy.

doi: 10.1038/s41598-023-47011-0