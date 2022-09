NASA nahrazuje netěsnící Artemis 1. Těsnění paliva

NASA má Dokončete kritickou opravu Raketa Space Launch System (SLS) nové generace. V pátek inženýři vyměnili únik úniku což přinutilo agenturu zlikvidovat svůj poslední pokus o vypuštění Artemis 1. 3. září začal z jednoho z palivových potrubí do SLS unikat vodík. Pozemní posádka Kennedyho vesmírného střediska se třikrát pokusila problém vyřešit a vyřešit, jen aby únik přetrvával a přinutila NASA pokus o start zrušit. V pátek inženýři také vyměnili těsnění na 4palcové vodíkové „lince zkapalňování“, která byla zodpovědná za menší únik během dřívějšího období. Pokus o spuštění 29. srpna.

S novými těsněními plánuje NASA provést test doplňování paliva, aby ověřila, že fungují tak, jak bylo zamýšleno. Na sucho by se inženýři pokusili naplnit SLS vším, co potřebovalo 736 000 galonů vodíku a kapalného kyslíku během pravidelného letu. NASA doufá, že úspěšně dokončí tento test již 17. září. „Tato demonstrace umožní inženýrům zkontrolovat nová těsnění za kryogenních nebo ultrachladných podmínek, jak se očekávalo v den startu a před zahájením dalšího pokusu o start,“ uvedla agentura.

Čtvrtek, NASA oznámit Zaměřila se na 23. září pro další pokus dostat Artemis 1 do vesmíru, s 27. zářím jako zálohou. Zda bude schopen stanovit tato data, bude záviset na testu doplňování paliva příští týden a rozhodnutí amerických vesmírných sil. Letecké předpisy vyžadují, aby NASA každých 20 dní testovala baterii systému pro ukončení letu Artemis 1. To je něco, co lze provést pouze uvnitř budovy montáže vozidel v Kennedyho vesmírném středisku. Vesmírné síly předtím agentuře prodloužily 20denní lhůtu. NASA nyní požádala o další výjimku.