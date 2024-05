Studie ukazuje, že krávy mají receptory pro lidskou chřipku, což zvyšuje riziko propuknutí ptačí chřipky u dojnic

CNN

—



Začátkem března začala Dr. Barb Petersenová, veterinářka velkých zvířat v Texasu, přijímat hovory z mléčných farem, se kterými pracuje v Panhandle. Dělníci tam viděli spoustu krav s mastitidou, infekcí vemene.

Jejich mléko bylo husté a zabarvené, a to se nedalo vysvětlit žádným z obvyklých podezřelých, jako jsou bakterie nebo poškození tkání.

Několik mléčných výrobků bylo staženo. Jeden majitel jí řekl, že si myslí, že jeho farma se „všechno obešlo a polovina mých mazlíčků zemřela“, což naznačuje, že se infekce rozšířila mimo hospodářská zvířata.

Poté, co provedla řadu testů a vyloučila všechny příčiny, na které si vzpomněla, poslala Petersen vzorky nemocných a mrtvých zvířat do Texaské státní veterinární laboratoře A&M a přátelům a kolegům z Iowa State University.

To, co našli – velké množství chřipkového viru H5N1 – otřáslo mlékárenským průmyslem a uvedlo do pohotovosti úředníky veřejného zdraví po celém světě. Vytvořila také naléhavý vědecký seznam úkolů. Jednou z prvních otázek, na které bylo třeba odpovědět, bylo, jak virus infikuje krávy.

Tohoto úkolu se ujali výzkumníci ve Spojených státech a Dánsku. Jejich zjištění, zveřejněná jménem A Předtisk Studie ukazuje, že krávy mají stejné receptory pro chřipkové viry jako lidé a ptáci. Vědci se obávají, že krávy mísí nádoby – hostitele, kteří pomáhají viru naučit se, jak se lépe šířit mezi lidmi. Odborníci tvrdí, že taková událost, i když je vzácná, by nás mohla postavit na cestu k další pandemii.

Po mnoho let byl H5N1, neboli vysoce patogenní ptačí chřipka, primárně omezen na ptáky, ale v poslední době začal infikovat stále větší počet savců, což naznačuje, že se virus může adaptovat a přibližovat se k lidskému patogenu.

Viry ptačí chřipky zdecimovaly komerční hejna drůbeže ve Spojených státech, a protože je známo, že prasata zachycují viry ptačí chřipky, prasata byla pečlivě sledována na příznaky infekce – ale krávy nebyly na žádném radaru jako potenciální hostitelé.

Od konce března bylo podle amerického ministerstva zemědělství nalezeno 42 infikovaných stád v devíti státech. Pouze u jedné osoby bylo zjištěno, že je infikována virem H5N1 poté, co přišla do kontaktu s infikovanými krávami, a americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí tvrdí, že současné riziko pro veřejné zdraví je nízké, i když Spolupracujte se státy na monitorování lidí, kteří jsou vystaveni zvířatům.

„Výsledky u skotu byly velmi odlišné,“ řekl Dr. Lars Larsen, profesor veterinární klinické mikrobiologie na univerzitě v Kodani v Dánsku. U savců chřipka obvykle postihuje plíce. U koček může ovlivnit i mozek. „Tady vidíme obrovské množství viru v prsu a v mléce,“ řekl Larsen.

Larsen řekl, že koncentrace virů H5N1 v mléce infikovaných krav je 1000krát vyšší, než jaká je obvykle pozorována u infikovaných ptáků. On a jeho kolegové vypočítali, že i kdyby bylo mléko od jedné infikované krávy naředěno v 1000 tun mléka, vědci by stále byli schopni zachytit stopy viru v laboratorních testech, řekl.

Testy amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv nalezly neaktivní fragmenty genetického materiálu viru H5N1 v přibližně jednom z pěti vzorků mléka zakoupeného na pultech obchodů s potravinami, což vyvolává otázky, jak se virus tak široce rozšířil. Vědci v pozdějších testech potvrdili, že pasterizované mléko, které testovali, nebylo infekční a nemohlo nikomu způsobit nevolnost.

To nezabránilo tomu, aby propuknutí vyvolalo více než pár nervů. Na zdraví krav se sází hodně peněz. Mléko a mléčné výrobky byly v roce 2022 čtvrtou největší zemědělskou komoditou v USA podle peněžních příjmů, podle Služba ekonomického výzkumu USDA. Prodej skotu a telat byl druhou největší komoditou.

Viry potřebují způsob, jak proniknout do buněk. Pro virus, který způsobuje Covid-19, je klíčový receptor zvaný ACE2. U chřipkových virů je to molekula cukru, která vyčnívá z povrchu buněk nazývaných kyselina sialová.

Různá zvířata nesou různé formy nebo formy kyselin sialových. Ptáci mají receptory kyseliny sialové, které se tvarem mírně liší od těch v horních cestách dýchacích u lidí.

Pokud držíte ukazováček zpříma, je to podobné tomu, jak vypadá receptor kyseliny sialové u ptáků, říká Dr. Andy Piekosh, molekulární mikrobiolog a imunolog z Johns Hopkins University. Pokud ohnete prst v kloubu do tvaru obráceného L, takto vypadá lidský receptor kyseliny sialové. Řekl, že chřipkové viry mají tendenci preferovat vazbu na jednu formu před druhou.

Vědci se domnívají, že to může být jeden z důvodů, proč se virus H5N1, který pochází z ptáků, nešíří efektivně mezi lidmi.

Až donedávna nikdo nevěděl, jaký typ receptoru kyseliny sialové mají krávy, protože se předpokládalo, že nejsou infikovány viry chřipky typu A, jako je H5N1.

Larsen a jeho kolegové ve Spojených státech a Dánsku odebrali vzorky tkání z plic, průdušnice, mozku a mléčných žláz telat a krav a poté je obarvili sloučeninami, o nichž věděli, že se budou vázat na různé typy receptorů kyseliny sialové. Obarvenou tkáň nařezali na velmi tenké plátky a podívali se na ni pod mikroskopem.

To, co viděli, bylo překvapivé: Drobné váčky vemene produkující mléko, zvané alveoly, byly plné receptorů kyseliny sialové a měly typ receptorů spojovaný s ptáky a ty, které jsou běžnější u lidí. Téměř každá buňka, na kterou se podívali, měla oba typy receptorů, řekla Dr. Charlotte Christensen, hlavní autorka studie a postdoktorandka v oblasti veterinární patologie na Kodaňské univerzitě.

Tento objev vyvolal obavy, protože jedním ze způsobů, jak se chřipkové viry mění a vyvíjejí, je záměna částí jejich genetického materiálu za jiné chřipkové viry. Tento proces, nazývaný přeskupení, vyžaduje, aby byla buňka infikována dvěma různými chřipkovými viry současně.

„Pokud dostanete oba viry do stejné buňky současně, můžete z ní v podstatě získat hybridní viry,“ řekl autor studie Dr. Richard Wiebe, ředitel WHO Collaborating Center for Studies of Influenza Ecology. U zvířat a ptáků.

Aby se buňka současně nakazila dvěma chřipkovými viry – virem ptačí chřipky a virem lidské chřipky – potřebuje buňka oba typy receptorů kyseliny sialové, což krávy dělají, což před touto studií nebylo známo.

„Myslím, že je to pravděpodobně velmi vzácná událost,“ řekl Wiebe, který studuje H5N1 již 25 let.

Aby se něco takového stalo, kráva infikovaná virem ptačí chřipky by musela chytit jiný kmen chřipky od infikovaného člověka. Právě teď je v celé zemi nízký počet případů lidské chřipky a s chřipkovou sezónou klesají, takže možnost, že se něco takového stane, je vzdálená.

Není to však neslýchané.

Prasata mají také lidské a ptačí receptory kyseliny sialové v dýchacím systému a je známo, že chřipková infekce u prasat vyvolává pandemické viry. Předpokládá se například, že v roce 2009 začala pandemie způsobená chřipkou H1N1 U prasat v Mexiku Když byl virus překlasifikován na virus schopný se rychle šířit mezi lidmi.

Existuje další způsob, jak se virus ptačí chřipky může u krav změnit, říká Wiebe, a je to postupnější – a častější.

Pokaždé, když se virus zkopíruje, udělá chyby. Někdy tyto chyby způsobují, že virus je méně odolný a snižují jeho šance na přežití, ale v jiných případech jsou to jen šťastné nehody – alespoň pro virus. Pokud se virus ptačí chřipky změní tak, že se bude moci snadněji vázat na lidské receptory kyseliny sialové u krav, může získat výhodu přežití: schopnost infikovat více buněk a více druhů zvířat, jako jsou lidé.

Viry se mohou pohybovat a unášet



Redistribuce může představovat velký posun ve vývoji viru, ale postupný průchod viru novými hostiteli může také vést ke změně genomu viru prostřednictvím evolučního driftu.

V každém případě to není dobrá zpráva, řekl Dr. Sam Scarpino, počítačový biolog a ředitel umělé inteligence a biologických věd na Northeastern University.

„Nyní máme nějaké údaje, které naznačují, že úroveň rizika je vyšší,“ řekl Scarpino, který nebyl zapojen do nové studie.

Upozorňuje, že jde o raný výzkum. Musela být potvrzena jinou skupinou výzkumníků a byla rychle publikována jako předtisk, než byla prozkoumána externími odborníky.

Ale řekl, že zjištění jsou také důležitá, protože nikdo předtím skutečně nezkoumal citlivost kravské tkáně na viry chřipky A.

Získejte týdenní zpravodaj CNN Health



„Tohle je první, o kterém vím, to neznamená, že tam není další, ale řada z nás si ho pozorně prohlížela a nic jsme nenašli.“

Vědci také nemohli najít žádný předchozí výzkum na toto téma, a proto provedli studii, řekl Christensen.

„Cítili jsme, že vzhledem k situaci bychom měli tyto výsledky získat co nejrychleji,“ řekl Larsen.

Jiní odborníci uvedli, že i když existuje více bodů k propojení, studie jasně zvyšuje úroveň pohotovosti.

„Myslím, že nyní máme více než dost informací, abychom dospěli k závěru, že se musí stát, že musíme zastavit přenos mezi dojnicemi,“ řekl Scarpino. „Musíme zvýšit typy ochrany uvalené na pracovníky, kteří jsou v úzkém kontaktu s kravami a mléčnými výrobky, a dramaticky navýšit finanční prostředky, abychom porozuměli chřipce a kravám, protože existuje obrovské množství, o kterém nevíme, že se musíme velmi rychle naučit. .