Předpověď Walesu vs Česká republika, náhled, skupinové zprávy a další

V úterním mezistátním přátelském utkání proti České republice ve Walesu na Cardiff City Stadium měly oba týmy jiné výsledky než jejich předchozí zápasy.

Wales pomohl k postupu do finále play-off proti Skotsku nebo Ukrajině. Tým Roberta Page má v poslední době silnou formu a v posledních osmi zápasech neprohrál. V úterním utkání s Českem naberou na síle.

Česko naopak prohrálo v baráži se Švédskem 1:0 a nemělo s čím hrát. Tým Jaroslava Silvy vyhrál tři z posledních pěti zápasů, které odehrál, a doufá, že se vrátí výhrou proti Walesu. V úterý.

Obě strany budou chtít zakončit svou mezinárodní mezeru výhrou, která vytvoří zajímavou rivalitu.

Wales vs Česká republika tváří v tvář

Vzhledem k tomu, že obě strany vyhrály proti sobě ve svých předchozích pěti setkáních, je obtížné vybrat si mezi oběma stranami na základě jejich vzájemného úspěchu.

Naposledy se oba týmy střetly v říjnu 2021 a skončily remízou 2:2. Aaron Ramsay a Daniel James byli ve výsledkové listině Walesu, zatímco gól Jacoba Bezeka a vlastní gól Dannyho Warda stačily. Sdíleno v noci.

Průvodce formulářem pro Wales: DWWDW

Průvodce formulářem pro Českou republiku: DWWWL

Novinky týmu Wales vs Česká republika

Shik bude největší miss České republiky

Wales

Wales nemá žádné nové starosti se zraněním po minulé výhře 2:1 nad Rakouskem. Brankář Wayne Hennessy je ve frontě na svůj 100. mezinárodní zápas a je jisté, že začne večer.

Zraněný: Ne.

Podezřelý: Ne.

Není dostupný: Ne.

Česká republika

Česká republika minulý týden prohrála se Švédskem 1:0. Hvězdný útočník Patrick Schick, který se potýkal se zraněním lýtka, byl pro Sylhaviho tým velkou chybou.

Zraněný: Patrik Schick

Podezřelý: Ne.

Není dostupný: Ne.

Wales vs. Česká republika Předpokládaný XI

Sen o mistrovství světa 2022 je u konce. Český tým v semifinále play off prohrál se Švédskem 0:1 po prodloužení. Gratulujeme všem týmům ve finále play-off. #WCQ Sen o mistrovství světa 2022 je u konce. Český tým v semifinále play off prohrál se Švédskem 0:1 po prodloužení. Gratulujeme všem týmům ve finále play-off. #WCQ https://t.co/zk3omwdipA

Wales předpokládaná jedenáctka (3-4-1-2): Wayne Hennessy; Ben Davis, Joe Rotten, Ethan Ambot; Nego Williams, Joe Allen, Aaron Ramsay, Connor Roberts; Harry Wilson; Daniel James, Gareth Bale

Česká republika předpokládaná jedenáctka (4-2-3-1): Thomas Waglick; Michael Satilek, Thomas Holes, Jacques Probeck, David Jima; Thomas Soosek, Antonín Barack; Jakub Jankto, Adam Hložek, Lukáš Masopust; Thomas Beckhardt

Předpověď Walesu vs Česká republika

Wales má nyní páru a mělo by to přijít do popředí během úterního zápasu.

Předpovídáme, že Wales tento zápas snadno vyhraje.

Předpověď: Wales 2:0 Česká republika

Sestavil Adith Jagannathan