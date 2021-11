Potenciální klientský briefing: Nejlepší Evropané zazáří během mezinárodního oddechu

Každých pár měsíců se evropské země účastní turnajů v rámci „mezinárodních přestávek“.

Toto je obzvláště vhodná doba pro juniorské týmy, které chtějí získat jeden silný pohled na to, jak by mohly vypadat potenciální týmy mistrovství světa juniorů příští měsíc v Kanadě.

Karjala Cup, tradičně mužský turnaj, byl opět využíván jako hodnotící nástroj ruského celku – především pro hráče do 20 let. Stejně jako loni vyslali skupinu převážně hráčů do 20 let. Ve Švédsku bylo uzavřeno mistrovství U-20 Quartet of Nations mezi Finskem, Českou republikou, Švédskem a dalším kompletním týmem U-20 Ruska.

Rusko obsadilo třetí místo na Karjala Cupu s rekordem 1:2 a nezávodilo tak jako loni, ale opět se ukázalo, že je to těžká konkurence pro dva nejlepší mužské týmy.

Matvey Michkov se ve věku 16 let oficiálně stal nejmladším hráčem, který kdy reprezentoval ruský národní tým na úrovni mužů, a svou přítomnost na akci dal pořádně pocítit. Nejvyšší potenciální hráč roku 2023 je známý svými smrtícími útočnými schopnostmi a schopnostmi a dokázal to gólem z lakrosového míče. Zatímco většina hráčů potřebuje čas, aby toho dosáhla, Michkov je schopen to udělat rychle.

Zatímco Anaheim Ducks, pravděpodobně Arťom Galimov a Dmitri Voronkov na Columbus Blue Jackets, vedli tým v bodování po třech bodech, Nikita Chebrikov se ukázal jako jeden z nejnebezpečnějších útočníků během třízápasového turnaje. Winnipeg Jets skončil s pouhými dvěma body, ale byl kreativní a dobře ukázal své umění proti starším konkurentům. Čibrikov předvedl svou hru několikrát hedvábně hladkými přechody do nejnebezpečnějších ledových oblastí.

Shakir Makhmadulin (New Jersey Devils) a Alexander Nikishin (Carolina Hurricanes) hráli prominentní role na ruském back-endu. S Nikishinem se počítalo, že odehraje několik velkých minut a byl spárován s nejzkušenějším členem týmu, 25letým Alexandrem Yelisinem, v prvním páru ve dvou ze tří zápasů. Oba mladí obránci působili konzistentně, přestože se vyskytly chvíle, kdy oba chybovali.

Na turnaji U-20 Four Nations ve švédském Angelholmu byl turnaj plný vyhlídek na draft. Nejlepším obráncem turnaje byl vyhlášen Švéd Emil Andray, hráč týmu Philadelphia Flyers, s tříbodovým náskokem při pevné obraně. Ruský útočník získal tituly útočníků a Alexander Bashin čeká na Carolinu Hurricanes poté, co vstřelil čtyři branky a šest bodů pro neporažený ruský tým.

Český tým U-20 byl často velkým zklamáním. S žádným vynikajícím hráčem, který by tvořil mužstvo, bylo pro český útok těžké něco udělat. Hráči jako Jiří Ticháček a Jakub Šedivý zažili na backendu momenty kariérního výkonu, ale na tuto událost měl zapomenout český tým, který příští měsíc míří na mistrovství světa juniorů s bojem před sebou v každém zápase.

Švédský tým U-20 měl na soupisce několik zajímavých talentů, ale skupina skončila 1-2 a skončila třetí. Kvalifikovaní útočníci Liam O’Gren a Jonathan Licrimacki předvedli dobré výkony, přičemž O’Gren skóroval a poskytoval asistence, zatímco Licrimacki dokázal skórovat sám.

Said Andre byl hvězdnou přítomností v týmu z backendu, zatímco Daniel Leungman byl vpředu vybrat Dallas Stars. Hraje energickou hru se zajímavým útočným dresem. Jeho dva góly a jedna přihrávka vyvázly Öhgrena do vedení skóre mezi oběma útočníky. I když rozhodně nebyl nejlepším celkovým výkonem Švédska, mají obrovský potenciál, když se bude hrát juniorské mistrovství světa.

Finsko vypadalo po celou dobu akce v dobré formě. Finsko skončilo druhé s jednou prohrou s Rusy, Finsko bylo v řadě hráčů silné. Výběr z draftu Toronta Maple Leafs, Ronnie Hirvonen a Aato Ratti, potenciální New York Islanders Aito Ratti, vedou závod se čtyřmi body každý. Když se spojili z finské nejvyšší linie, byli spolu vynikající. Räty vypadal skvěle uprostřed jako tvůrce hry, zatímco Hirvonen ho skvěle doplňoval na křídle.

Carolina Hurricanes, která očekávala Phila Kouvonena a nesestříhaného Juuso Mäenpää, měla po třech bodech a proti České republice vypadala nejlépe, když byla v páru. Menší Mäenpää má spoustu dovedností a příležitostně je ukázal na Four Nations. Ve velkorysé 5’7″ soupisce sice Mäenpää nemá budoucnost v NHL, ale měl by mít solidní kariéru v evropském profesionálním hokeji.

Se silnou soupiskou odshora dolů budou Finové na juniorském mistrovství světa opět hrozit medailí. S návratem kolon jako Topi Niemelä, Hirvonen a Koivunen budou Finové silní na každé pozici.

Bez porážky ve třech zápasech Rusko jen zřídka vypadalo, že dokáže překonat své chyby v každém zápase. Přestože ve třech zápasech inkasovali osm gólů, dokázali toto číslo ve své kolonce gólů zdvojnásobit na 16.

Kandidáti na angažmá v roce 2022, Danila Yorov a Ivan Miroshchenko, odvedli dobrou práci a přispěli také k věci Ruska. Miroshničenko získal dva body a Yorov vstřelil tři góly a jednu asistenci, aby přispěl k tomu, že sezona byla již tak solidní. Zvláště Yorov se zdál být ve většině svých záchvatů nebezpečný. Brilantní útočník útočí na hru s urážlivou horlivostí, aby vyvolal útok a zatlačil disk do vysoce rizikových oblastí. Miroshnichecnko vypadal v těsném závěsu docela solidně a využil své silné hry k umístění na dobrých místech kolem sítě.

Ilja Ivancov se minulou sezónu obešel bez pletení, ale připravoval slušnou sezónu a snažil se naverbovat ve svém druhém kole. Jeho účinkování ve Čtyřech národech je toho jen pokračováním. Pozoruhodný ve většině jeho zápasů, Ivanstov inkasoval dva góly a dvě přihrávky. Je to hladký jako hedvábný pasák, který generoval útok na vysoké úrovni pro Rusy.

Jako vždy by to měl být zábavný mezinárodní program s hráči jako Michkov, Andrae a Hirvonen, kteří všichni hrají důležitou roli ve svých příslušných národech. Je ještě brzy a před námi je spousta skvělých okamžiků.