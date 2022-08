CEO Xenoblade Chronicles 3 škádlí budoucnost série

Xenoblade Chronicles 3 Od svého vydání před více než týdnem ohromil fanoušky po celém světě a vypadá to, že se máme v příštích letech na co těšit.

Nintendo všechno Zmínil jsem se, že v e-mailu zaslaném japonským zákazníkům Nintendo sdílelo zprávu od zakladatele Monolith Soft – Tetsuyi Takahashi – o budoucnosti série, stejně jako užitečné rady a velké poděkování. Takahashi, který přeložil Kim Louise Davis jménem Nintendo Everything, nabídl malý náznak toho, co Xenoblade Chronicles 3 znamená pro budoucí sérii.

Ve úryvku níže jsou menší spoilery série Xenoblade, takže buďte opatrní!

„[Xenoblade Chronicles 3] Je to pro mě také zastávka. Tento titul popisuje závěr příběhu Xenoblade, který začal Klausovým experimentem.

I když je to závěr, neznamená to, že je to konec série Xenoblade. Je to jen zastávka v mé mysli. Myslím, že každý, kdo hrál tento titul a další příběhy v Expansion Pass, si dokáže představit, co čeká Xenoblade. „