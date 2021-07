Veteráni Naughty Dog a Infinity Ward vytvářejí nové studio That No Moon

Nový vývojář AAA získal od společnosti Smilegate investici ve výši 100 milionů dolarů, aby mohl pracovat na svém prvním titulu Sdílet tento článek Skupina připravovaných veteránů jako Naughty Dog, Infinity Ward, Sony Santa Monica Studio, EA a Bungie oznámila vytvoření studia AAA That No Moon. Nové studio již zajistilo investici ve výši 100 milionů dolarů od studia Crossfire Smilegate, aby mohlo pracovat na svém prvním titulu, akční adventuře. Nadcházející titul povede Taylor Kurosaki jako kreativní ředitel – bývalý ředitel Narativního designu ve společnosti Naughty Dog a ředitel Studio Narrative ve společnosti Infinity Ward – a Jacob Minkoff jako herní ředitel, bývalý hlavní herní designér v Last of Us a designový ředitel Call of Duty: Modern Warfare. Zakládající tým No Moon zahrnuje také: Michael Mombauer (generální ředitel a bývalý prezident skupiny PlayStation Visual Arts Group)

Tina Kowalski (hlavní strategická ředitelka, současná výkonná viceprezidentka a členka představenstva Giant Squid a bývalá ředitelka vývoje produktů ve studiu Santa Monica společnosti Sony)

Nick Kononilos (provozní ředitel, bývalý vrchní ředitel vývoje ve společnosti EA)

Barry Genova (Chief Technology Officer, former Head of Foundation Engineering ve společnosti Bungie)

George Allison (finanční ředitel, bývalý finanční ředitel PlayStation Global Services) Zaměstnanci budou sídlit v Los Angeles a San Diegu a očekává se, že se tým do roku 2022 rozroste na téměř 100 Reklama dodala, že No Moon se vidí na „křižovatce her, filmu a televize". Mombauer k tomu řekl: "Začali jsme, že No Moon s jedinečnou vizí vytvářet nezapomenutelné příběhy a postavy, které budou definovat a přesahovat naše médium. Jsem hrdý na to, že mohu tuto ambici sdílet s tímto talentovaným týmem tvůrců a našimi skvělými partnery ve společnosti Smilegate."

