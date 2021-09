Asteroid cestující vesmírem rychlostí 21 000 mil za hodinu, klasifikovaný jako potenciální nebezpečí, projde Zemi tento měsíc

Někde mezi hvězdami je 2021 NY1, někde jinde Asteroid řítící se k Zemi šílenou rychlostí. I když je na cestě k tranzitu planetou, je stále dostatečně blízko, aby ji NASA klasifikovala jako potenciálně nebezpečný „objekt blízké Země“ (NEO), což umožňuje přístroji sledovat jeho budoucí trajektorii.

Odborníci se nyní domnívají, že model 2021 NY1 se i přes svou velikost pohybuje vesmírem rychlostí zhruba 21 000 mil za hodinu, někde mezi 427 a 984 stopami. Očekává se, že asteroid projde kolem Země 22. září s nejbližším přiblížením 930 487 mil od planety. I když to může znít jako značné množství, NASA definuje NEO jako „asteroid nebo kometu, která se přibližuje k naší planetě méně než 1,3krát větší než vzdálenost Země od Slunce“.

Pro srovnání, vzdálenost Země od Měsíce je asi 240 000 mil, tedy blízký pozemský objekt Postavení.

„Objekty blízké Země (NEO) jsou komety a asteroidy, které byly gravitací blízkých planet vytlačeny na oběžné dráhy, které jim umožňují vstoupit do sousedství Země,“ uvádí úředník NASA. Stránky NEO Říká o vesmírných věcech. “Většina komet se skládá z vodního ledu s kompaktními prachovými částicemi a původně se vytvořila ve studené vnější planetární soustavě, zatímco většina skalních asteroidů se vytvořila v teplejší vnitřní sluneční soustavě mezi oběžnými drahami Marsu a Jupitera. Vědecký zájem o komety a asteroidy je do značné míry způsoben na jejich status zbývajících úlomků, které se relativně nezměnily od vzniku sluneční soustavy asi před 4,6 miliardami let. “

Stejně jako všechny NEO, které NASA v současné době pozoruje, se očekává, že rok 2021 NY1 nebude mít žádný dopad na planetu a život bude pokračovat jako obvykle v říjnu a dále, promiňte, ne katastrofa Tady vy, lidi.

SpaceReference.org o asteroidu říká: „2021 NY1 obíhá kolem Slunce každých 1400 dní (3,83 roku), blíží se 0,99 AU a dosahuje 3,90 AU od Slunce.“ „Na základě své jasnosti a způsobu, jakým odráží světlo, bude mít 2021 NY1 v průměru pravděpodobně 0,127 až 0,284 kilometru, což z něj činí malý až středně velký asteroid, který je svou velikostí zhruba srovnatelný se školním autobusem nebo menší.“

Analytici z SpaceReference také naznačují, že 2021 NY1 bude dostatečně blízko, aby byl 23. září 2105 považován za objekt blízký Zemi.