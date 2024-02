NASA varuje, že masivní sluneční erupce ohrožuje komunikaci a možná i astronauty • Záznam

NASA varovala před silnými slunečními erupcemi, které mají potenciál narušit komunikaci ve vesmíru i zde na Zemi.

Aerospace Agency ve čtvrtek publikovat Zpráva o erupci, která vyvrcholila v 17:34 EDT 22. února 2024 (22:34 UTC), je, že událost byla klasifikována jako X6.3.

Sluneční erupce jsou rozděleny do pěti kategorií: A, B, C, M a X. Záblesk třídy C je 10krát silnější než událost třídy B a událost třídy M je 10krát silnější než událost třídy C. -Událost třídy. Záblesky jsou také zaznamenávány s číselnou hodnotou indikující velikost události.

Proto jsou světlice třídy X důležité. To je velmi velký problém: A existující O historických slunečních erupcích uvnitř Vesmírné počasí živě Ukazuje, že tato událost byla 27. nejsilnější zaznamenanou erupcí a největší od roku 2017. Největší událost na seznamu je klasifikována jako X40.

Světelný X6.3 Sleduje Středeční vzplanutí X1.8 s hodnocením X1.7 dříve ve čtvrtek. Zde je snímek erupce X6.3 od NASA.

Snímek NASA sluneční erupce z 22. února 2024.



US National Oceanic and Atmospheric Administration k opatrnosti Že

Ale vedení dříve radit, podat zprávu Všechny hořáky mají schopnost manipulovat s radarem a GPS.

Sluneční erupce nejsou pro astronauty žádná legrace, protože produkují nebezpečné záření. a Sedm členů posádky Takže tři lidé na palubě Mezinárodní vesmírné stanice a tři na palubě čínské vesmírné stanice Tiangong mají důvod být nervózní, pokud se současné kolo vzplanutí bude stupňovat. Posádka Mezinárodní vesmírné stanice Žádné povinnosti během víkendu.

I když jsou záblesky patrné, nebyly zodpovědné za výpadky mobilní sítě, které jsou dnes v USA pozorovány.

K těmto erupcím došlo během slunečního cyklu 25, který začal v roce 2019 a očekává se, že bude pokračovat přibližně do roku 2030, s vrcholem v roce 2025. Vzplanutí X6.3 je největší v tomto cyklu, ale pravděpodobně si tento titul neudrží. ®