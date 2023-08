Bethesda není nadšená z úniků „Starfield“ z recenzí kopií

Bethesda

Tento týden jsem si všiml, že Bethesda udělala něco neobvyklého pro svou historii, nabídla revizní kopie Starfieldu o celé dva týdny dříve a rozdala je mnoha velkým i malým tvůrcům obsahu, stejně jako tisku.

Ale protože do konce všech těch kopií zbývají dva týdny, dojde k některým únikům ze Starfieldu, a ať jsou sebemenší, Bethesda stále není ráda, že k nim vůbec došlo. Matt FarryVčera ředitel Bethesdy pro styk s veřejností tweetoval následující:

Není úplně jasné, co přesně má na mysli, ale včerejší rétorika se stala opravdu hloupou o tom, že hlavní obrazovka hry unikla ven a byla… planetou, logem Starfield a některými možnostmi nabídky. To by mohl být ten „malý nesmysl“, o kterém tady mluví. Bývalý vývojář Diabla 2 Mark Kern, nedávno vyhozený z Red 5, tvůrce Firefall, tweetoval o tom, že zjednodušená titulní obrazovka je „rychlé dodací lhůty“ nebo „tým, který se o to nestará“ a pokračoval v pražení celého dne. Někteří fanoušci PlayStation se také chopili úniku, aby učinili podobné body.

To bylo samozřejmě velmi hloupé a všichni začali sdílet titulní obrazovky spousty dalších her od Skyrimu po Elden Ring s jednoduchými titulními obrazovkami, o které se vlastně nikdo nezajímal.

Jediné drama, které si pamatuji, že jsem nedávno viděl, bylo, že tvůrce (nebudu ho jmenovat) sdílel dojmy ze svých prvních 15 hodin ve hře v uniklém Discordu (o kterém nebudu diskutovat). Prý tam byly nějaké úniky příběhu, ale nečetl jsem to ani to neplánuji, takže ani nevím, jak je to přesné.

I když to bylo jaksi nevyhnutelné s tolika recenzními kopiemi po tak dlouhou dobu, doufám, že Bethesda nezmění tuto velmi dobrou politiku pro způsob distribuce těchto kódů. Rozhodně zkazit ty, kteří unikli, ale byl to skvělý způsob, jak dát dostatek času na recenzi hry.

Jak jsem řekl dříve, jediná věc, kterou mohou lidé s recenzními kopiemi sdílet, je datum blokování, 31. srpna ve 12:00 ET. Neexistují žádné dojmy a žádné snímky obrazovky, včetně úvodních obrazovek, bez ohledu na to, jak malé jsou. Protože jak vidíte, dokonce i titulní obrazovka Může to vytvořit velmi hloupé drama kolem vydání, když lidé přehlédnou jakýkoli obsah z tak velké hry.

Doufám, že zde v příštích 10 dnech neuvidíme žádné další úniky, i když bych nebyl příliš šokován. Pokud nějaké jsou, doufáme, že zůstanou spíše malé než velké.

