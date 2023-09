Kde sledovat: BMW Berlin Marathon

Když se Eliud Kipchpoge vrací do ulic Berlína na svůj šestý běh BMW Berlin Marathon, tým NN Running Team se připravuje na vzrušující víkend. V této funkci vám poskytneme přehled BMW Berlin Marathon, abyste o nic nepřišli!

Kteří sportovci NN Running Teamu poběží v Berlíně?

Zeinba Yemmerová je jedinou ženou v NN Running Teamu, která bude závodit v německém hlavním městě. Etiopský běžec prokázal letos skvělou formu, když již vyhrál barcelonský maraton časem 2:19:44 a bude se těšit na silný závod v Berlíně.

Když se mužské pole přiblíží, na startu se postaví čtyři atleti z běžeckého týmu NN. Nejrychlejší žijící muž Eliud Kipchoge se vrátil do německé metropole. Bude to jeho šesté závodění na BMW Berlin Marathon a Kipchoge dosud vyhrál čtyřikrát, včetně svého světového rekordu 2:01:09 v roce 2022. Co může keňský atlet udělat letos? Kromě toho se závodu zúčastní také atleti NN Running Team Noah Kipkembwe a Moses Koech jako Kipchogeovi jezdci a Derse Kehinde poběží svůj vlastní závod.

Chcete vědět, jak se Eliud těší na svůj berlínský maraton? Podívejte se na náhled zde.

Kdy sledujete BMW Berlin Marathon?

Berlínský maraton odstartuje v 9:15 místního času. V níže uvedeném přehledu najdete některá další časová pásma a čas startu maratonu, který těmto časovým pásmům odpovídá.

Čas začátku Berlínského maratonu v časovém pásmu

GMT+1 (např. Spojené království, Portugalsko) 8:15

GMT+2 (např. Nizozemsko, Španělsko) 9:15

GMT+3 (např. Keňa, Etiopie) 10:15

GMT+9 (např. Japonsko) 16:15

GMT-4 (např. New York) 3:15

GMT-7 (ex. Los Angeles) 12:15