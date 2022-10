Anglie družstvo žen 0 – 0 Česká republika ženy

Poražená strana vyrovnala Češka v Brightonu 0:0 – ukončila tak svou 15zápasovou vítěznou sérii a nechala Sarinu Wiegmannovou přemýšlet o „dobrém okamžiku učení“.

Lvice měly pod Sarinou Wegmannovou několik skvělých výsledků – včetně výhry 8:0 nad Norskem na Amex Stadium během mistrovství Evropy – ale nedokázaly najít způsob, jak v úterý překonat tvrdohlavou obranu České republiky.

„Jsme velmi zklamaní, protože si myslíme, že jsme mohli vyhrát,“ řekla Wigmanová na své pozápasové tiskové konferenci.

„Věděli jsme, že Česká republika je silný soupeř, velmi fyzický, přímý, dobrý na malých prostorech, jdou trochu hlouběji. Přesně to udělali a my to musíme udělat lépe.“

„Měli jsme dvě šance – v prvním poločase jsme trefili tyč a ve druhém poločase jsme měli tři gólové šance a nedali jsme.

„Pak zůstali v zápase a párkrát zaútočili a byli velmi nebezpeční. Takže pro nás to byl velmi dobrý okamžik učení.“

Byla to jejich první bezbranková remíza od chvíle, kdy se v únoru utkali se Španělskem na Poháru Arnolda Clarka, a přestože pod nizozemským trenérem nebyli poraženi, zastavilo to jejich působivou vítěznou sérii.

Jak Češi dobyli Anglii?

obrázek:

Lauren Hem také promarnila šance při bezbrankové remíze





Anglie měla také šance vyhrát, provinila se nepřesným zakončením a čelila dobře trénovanému českému týmu. Lauren James trefil břevno během čtyř minut, než se později v prvním poločase probil útočník Chelsea Lauren Hemp, ale první střela Anglie na bránu z poslední mířila přímo do brankáře.

Jeho dvě největší šance v poločase ale přišly pozdě. Při opravdu pěkné hře mezi Jamesem a Lucy Bronzeovou nalevo pravý obránce Barcelony vystřelil míč do prostoru. Chloe Kelly to vyzpovídala na zadní tyči, ale odvrátila hlavu.

Na druhém konci Mary Earpsová poprvé zachránila hru. Nádherná Andrea Stašková dostala příliš mnoho prostoru, aby se dostala do prostoru, vedla svou střelu směrem k brankářce, když Alex Greenwood uklouzl.

Zatímco Česká republika vypadala na přepážce nebezpečně – Kateřina Světková z Chelsea byla také hrozbou po celou dobu – byla to Anglie, kdo ve druhém poločase i nadále viděl promáčené šance.

Novinky týmu Lucy Bronzeová brala s Anglií 100. titul, což před zápasem potvrdila Sarina Weigmanová.

Jinde došlo ke třem změnám: Demi Stokes, Lauren James a Ella Tone vstoupily do týmu po přátelské výhře 2:1 nad USA.

Z kádru se stáhly Rachel Daly, Beth Meadová a Georgia Stanway, přičemž Stanway nebyl kvůli zranění zmíněn v sestavě turné.

Bronz si krátce po přestávce vybral v prvním poločase na pravé straně náhradníka Beth Mead, křídelní hráč našel křížnou přihrávkou Hemp. Útočník Manchesteru City ho však dokázal prostřelit pouze přes síť.

Konopí bylo opět zapojeno do hodin, protože Anglie byla neuvěřitelně dobře držena stranou. Míč ji poslal přes vršek daleko nalevo, ale její míč přes šest yardů vystřelil mimo vzdálenou tyč. Fran Kirbyová a Demi Stokesová sledovaly zpětný ráz, ale obě viděly, že jejich pokusy jsou dobře zablokovány.

Poté následovala dlouhá přestávka kolem 70 minut, když se česká obránkyně Gabriela Slyasová protáhla poté, co si narazila kotník pod sebou při pronásledování Hemp, poté na konci zápasu odešla s pevně svázaným kloubem.

obrázek:

Lauren Jamesová zasáhla na stadionu AMEX brzy





Jak Wigman pokračuje v představování nových hráčů – Esme Morgan při jejím debutu v Anglii a Ebony Salmon při jejím druhém titulu – Anglie i nadále vidí další příležitosti. Kirby viděl parádní tečovanou střelu, kterou Olvi Lukasová vytlačila nad břevno, než se Mead protočil kolem tyče.

Češka měla nervy drásající přestávky ve zběsilém závěru a slavila remízu s mistry Evropy na plný úvazek. Ale pro Anglii to nebyl výsledek, kterým chtěli ukončit říjnový kemp.

READ První výzva: Jaromír Jäger se vyhnul vážnému zranění při nehodě tramvaje; Bruce Arianes mluví o Antoniu Brownovi Hodnocení hráčů Anglie: Earps (6), Bronz (8), Bright (7), Greenwood (7), Stokes (6), Walsh (6), Kirby (6), James (7), Kelly (6), Toon (6), Konopí (7). Používané ponorky: Mead (7), Morgan (6), Losos (6), Daly (neznámý).

Wegman: Někdy se musíme cítit nepříjemně

Manažer Anglie Sarina Wegman:

„Chcete soupeře, které je těžké porazit. Minulý pátek.“ [against the USA] Byl to úplně jiný zápas a bylo to vyrovnané. Věděli jsme, že budeme mít míč víc než v té hře, ale také chcete soupeře rozdrtit.

„Můžeme očekávat, že v budoucnu někdy budeme mít soupeře, jako jsou ti, kteří jsou velmi upjatí a velmi fyzičtí a spadnou trochu hlouběji, což je opravdu těžké prolomit a musíme také najít způsoby, jak to udělat.

„Takže ve všech našich prostorech musíme být těsnější, musíme být v lepším kontaktu. A ano, můžeme snadno hrát s jinými týmy, o kterých před zápasem víme, že půjdeme.“ [be connected] Ale i my musíme být někdy nepříjemní.

„Dnes, v této části hry, držení míče a nedostatek šancí, to pro nás bylo opravdu nepříjemné a poučili jsme se z toho.

„Viděli jsme je [the Czech Republic] Proti USA, proti Nizozemsku dvakrát v kvalifikaci a viděli jsme, jak jsou silní, jak jsou silní a jak nebezpeční jsou na pultu.

„Věděli jsme to, ale doufal jsem, že jejich obranu prolomíme rychleji, protože když dáte první gól, je to jednodušší. Dnes jsme se o to pokoušeli, ale nepodařilo se nám to. V nejhorším případě jste mohli i inkasovat.“ jeden a to jsme neudělali dobře.“

„Potřebovali jsme být těsnější na míči a bylo to všechno o nás, protože jsme museli zápas zvládnout. Museli jsme se tedy zlepšit, být těsnější na míči a někdy věci zjednodušit.“

„Na konci prvního poločasu jsme byli opravdu lepší, takže pro Lauren James bylo opravdu hezké trefit tyč, kdyby se to stalo, bylo by to jednodušší. Na konci zápasu jsme se snažili získat dalšího útočníka.“ ale více šancí jsme si nevypracovali.“

Další krok v přípravách Anglie na mistrovství světa

obrázek:

Anglie se již kvalifikovala na mistrovství světa 2023





Charlotte Marsh ze Sky Sports na stadionu AMEX:

Po páteční porážce USA mluvil Wigman o této reprezentační přestávce jako o resetu pro Anglii.Po zmírnění kvalifikace na mistrovství světa v září se nyní upírají zraky na přípravu na nadcházející letní turnaj.

„Tento zápas s Českou republikou bude křivkou učení. Anglie čelila českému týmu, který je bojovný, dobrý trenér a typ obrany, který v poslední době moc neměli. Normálně to byl stejně talentovaný útočník.“ stranu, která nabízela jiné možnosti, nebo tým, který se pod tlakem zhroutil.

„Při této příležitosti Anglie nemohla najít klíč k tomuto zámku – ale není to žádná katastrofa. K tomu byly Friendly určeny a lze tvrdit, že Wijmann se přesně pro tento typ testu zaměřil na Českou republiku.“

„Nezapomínejme také, že Anglie byla bez kapitánky Leah Williamsonové, Alicie Russoové a Georgie Stanwayové, abychom jmenovali alespoň některé. Všichni jsou to juniorští hráči, kteří míří do budoucích mezinárodních zápasů.“

Lauren James také dala Wiegmanovi něco k přemýšlení, pokud jde o výběr týmu, protože vypadal opět živě.Lucy Bronzeová si vedla i v říjnovém kempu, když v obou zápasech hnala Lvice dopředu.

„Zatímco Wigmanová se nerada vzdala čehokoli, co se týče jejích plánů na příštích 10 měsíců, je tu spousta věcí, na kterých musí dále pracovat, protože příští léto usiluje o slávu na Světovém poháru.“

Co bude dál?

Příští anglický reprezentant bude příští měsíc. Zamíří do španělské Murcie a v pátek 11. listopadu se utkají s Japonskem a v úterý 15. listopadu se střetnou s Norskem. Oba zápasy ještě nebyly oznámeny.