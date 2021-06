Jak získat to nejlepší z submisivní anglické hvězdy

Kane vypadal půl metru od něj a byl by zklamaný dvěma hrami, na které se ve skutečnosti nedostavil, ale celý tým musel hrát svou roli také.

Anglii se proti Skotsku nedařilo, byla hra v rychlém tempu, které by se Kaneovi hodilo. Dostal by se do pokutového území, aby eliminoval šance, a to je to, co dělá. Je v pohodě jako košile s číslem 10, ale jeho nejlepší součástí je být v pokutovém území a útočit na míč. Zapomenout to sestupuje.

Gareth má obrovské rozhodnutí o tom, zda nastoupí proti České republice. Ale budu to hrát. Nesouhlasím s tím, aby byl někde jinde, když se na něj podívám, protože pokaždé, když ho sleduji, vidím někoho neuvěřitelně nezištného a nemyslím si, že by se soustředil na něco jiného než na Euro. Chápu myšlenkový směr, ale nekupuj ho.

Klíčem je správný rytmus. Jack Grealish sestoupil z lavičky a zatímco vyhrál volné kopy, nedělal Anglii, aby hrála rychleji. Když přišly volné kopy, Skotsko si s nimi poradilo dobře.

To nejlepší, co Harry Kane může udělat, je přijít za míčem, poté se odtrhnout a po zapojení ostatních zapojit do pokutového území. Až se dostane k hrudi, uvidíme to nejlepší z něj.

Také bychom neměli zapomínat, že Skotsko hrálo velkou roli při udržování jeho klidu. Anglie je ze záhadných důvodů absolutně omráčena výsledkem Skotska. Skotsko však hrálo dlouho lépe než dříve. To nemusí nutně z Anglie udělat špatný tým. Rozhodně to z Kanea nedělá špatného útočníka. Při pohledu na hráče to měla být pro Anglii výhra, ale to je krása této hry.

Buďte sobečtější – držte míč a kreslete více chyb

Oliver Brown

Harry Kane v loňské sezóně v Tottenhamu prospíval ve hře jako hráč a skončil s největším počtem asistencí v Premier League a také s nejvyšším počtem gólů. V Anglii by se měl jednoduše soustředit na udržení míče. Několikrát se dotkl v první polovině proti Skotsku a pokusil se o pět přihrávek, přičemž dokončil jen dvě. Má v úmyslu pokusit se hru popularizovat, ovlivnit posílení a ospravedlnit kapitánství. Nejmoudřejší strategií pro něj je však ukázat sobectví klasického útočníka, udržet si kontrolu, porazit chyby a vyhrát volné kopy, což se pro jeho tým stalo nejproduktivnější útočnou platformou.

Samozřejmě by se to vyplatilo, kdyby mu neúspěšný anglický krajní bek dal míč jako první. Za tímto účelem je jediným řešením, aby na ně Kane křičel. Nikdy nebyl přirozeným nebo excentrickým jezdcem, raději šel příkladem svým výkonem, který mu již vynesl Zlatou kopačku na mistrovství světa. Ale jak zdůraznil Alan Shearer, který se dobře vyzná v požadavcích anglického hráče č. 9, Kane měl křičet na Reece Jamese nebo Luka Shawa, když naráží na kříže, aby běžel dál, a nesledovat, jak se slibné příležitosti vypařují, protože zpomalily, aby se rozhodly .

Zdá se, že se v systému Garetha Southgata podivně zdráhá, když by měl svou přítomnost pocítit. Ve stejné fázi v Rusku před třemi sezónami měl pět branek. V těchto eurech těžko zaregistruje pípnutí. Je na čase jistě odhodit pouta, běhat v nebezpečných oblastech, než si na krátkou chvíli vzít míč a požadovat – hlasitě -, aby mu širokí muži poskytli určitou podobu služby.

Uvolněte Jadona Sancha