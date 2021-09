České město vidí před volbami na Romfestu 6000 lidí, romské údaje vysvětlují důležitost hlasování a varují před extremisty

Romfest v českém Labstadu nad Labem se konal 19. září 2021, těsně před říjnovými volbami. (Foto: Tony Danilov)

Asi 6 000 mužů a žen, většinou Rumunů, se v neděli sešlo na romském festivalu v českém městě stad nad Labem. Kromě koncertů na venkovní divadelní scéně nám romské postavy střídavě připomínají důležitost voleb do Sněmovny reprezentantů příští měsíc a účastníci mohou být očkováni proti COVID-19 pomocí Johnson Johnson Vaccine & Johnson

Velký zájem festivalu překvapil Jaroslava Mika, jednoho z hlavních organizátorů akce. „Byli jsme optimističtí, ale více než 6 000 lidí hlasovalo tak velkým způsobem, že jsme to nečekali,“ řekl s tím, že doufá, že lidé akci opustí hlavně s informacemi o volbách, které se rozšíří hlavně v rámci jejich vlastních rodin.

„Chceme, aby Romové vzali svůj osud do vlastních rukou a přemýšleli a hlasovali o své budoucnosti,“ řekl prezident Karel Cariga. Československá romská unie“Kdo akci organizoval, řekl televizi Romea. „Rumunům jsme neřekli, koho by měli volit, ale rozhodli jsme, koho by neměli volit, byla to SPD-Domio Okamura,“ dodal.

„I když Romové přijdou k volbám a neovlivní chování politiků vůči Římanům, postoj politiků vůči nám je takový, že pokud politici vědí, že Římané nevolili, neměli by se snažit získat nás. A neměli by se hádat za naše zájmy. Mico Romeo řekl televizi, že začnou.

„Hlasování je velmi důležité, především budoucnost našich dětí,“ řekl shromáždění slavný rumunský hudebník Berdak Kirka, který na ceremoniálu vystoupil. Podle Cyrila Kokiho, člena rumunské komunity, který během nedávných voleb v českém Senátu ztratil svou kandidaturu na Pirátskou stranu, je pro římské muže a ženy důležité, aby se do voleb zapojili a udělali vše pro to, aby se k volbám postavili.

„Čím více rumunských lidí poběží, tím lépe, protože musíme mluvit s většinovou komunitou společně, ne individuálně, a nefunguje to,“ řekl Koki pro televizi Romea. Při letošní volbě zastupitelů, která se uskuteční 8. a 9. října, je v provozu celkem 22 volebních výborů.

To je méně než třetina stran zvolených před čtyřmi lety než v předchozích volbách do sněmovny. Jediná registrovaná politická strana s romským profilem, Romská demokratická strana (RDS), letos kandidáty nepostavila.

FOTOGALERIE