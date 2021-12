Notchmeister vám umožní ozdobit zářez na vašem MacBooku

Nejnovější MacBook Pro od společnosti Apple letos zaznamenal velký úspěch. Zatímco stroje byly chváleny Výkon a funkce, Málo, Černý zářez v horní části hardwaru získal velkou pozornost a byl vytvořen vlny Z kontroverze. Může se vám to líbit. Můžete ji nenávidět. Ať už je vaše situace jakákoli, nyní ji můžete ozdobit.

Vývojář Iconfactory představil uživatelům Apple virtuální dárek k svátku v pátek s vydáním mistr štěpení, aplikace pro realizovaný MacBook Pro, která podle slov vývojáře dělá trhliny „Zdivočel.“ S Notchmeister mohou uživatelé umístit blikající vánoční světýlka na jejich štěrbinu, nechat jejich štěrbinu, jako by prosakovala plazma, ozdobit štěrbinu nádhernou fialovou září nebo simulovat „nano-radar“, který jim umožní vidět, kde se právě nacházejí. Mimo jiné indikátor za zářezem.

„Přemýšlejte o tom jako o zábavném způsobu, jak vylepšit vzhled. Nebo jako spořič obrazovky něčeho, co nevidíte. Nebo možná jen jako zbytečná ztráta času,“ napsala Iconfactory Příspěvek na blogu Vyhlášení přihlášky.

Stejně jako spořič obrazovky, Notchmeister nefunguje neustále. Zobrazí se pouze tehdy, když je aplikace otevřená a kurzor je posunut dál nebo poblíž zářez. Vzhledem k tomu, že lidé mají tendenci přestat s tím, co dělají, a dívat se na blikající světla nebo cokoli, co nás zaujme, je to dobrá věc.

Pokud máte starší model MacBooku nebo MacBooku Pro, který nemá zářez, jako je ten váš, nebojte se, Notchmeister vám dá vědět, jak se cítíte, když máte zářez. Aplikace vytvoří v horní části obrazovky „skutečné skóre suplování“ a umožní vám se také pobavit.

„Uvědomte si, že vedlejší účinky této funkce zahrnují to, že chcete nový Mac víc, než ve skutečnosti chcete. Omlouváme se,“ Iconfactory.

Naštěstí jsem to netestoval vedlejší účinek (nedostatek nejvíce 1999 dolarů strávit je na novém počítači, který mi pomáhá), ale konečně jsem se naučil, jaké to je získat titul na starším MacBook Pro. Vše, co musím říct, je, že? O tom byl celý ten povyk? Upřímně, ve skutečnosti to není velký problém.