Úspěšně přistál s první krychlí, která mohla létat a operovat na Měsíci

Po téměř pětiměsíční cestě, která trvala kolem Měsíce a zpět, malá kosmická loď CAPSTONE úspěšně vstoupila na oběžnou dráhu Měsíce.

„Obdrželi jsme potvrzení, že CAPSTONE dosáhl téměř rovné halo oběžné dráhy, a to je pro agenturu obrovský, masivní krok,“ řekl v neděli večer šéf vývoje průzkumných systémů NASA Jim Frey. „Právě před několika minutami dokončila své první spálení. Během několika příštích dnů budou pokračovat ve zlepšování její oběžné dráhy a budou první krychlí, která poletí a bude operovat na Měsíci.“

Toto je důležitá dráha pro NASA a je speciální, protože je opravdu stabilní a ke stabilizaci vyžaduje jen malé množství paliva. V nejbližším bodě k Měsíci tato téměř týdenní dráha prochází 3000 km od měsíčního povrchu a v ostatních bodech je vzdálená 70 000 km. NASA plánuje vybudovat malou vesmírnou stanici, nazvanou Moon Gateway, později v tomto desetiletí.

Předtím ale agentura začínala v malém. CAPSTONE je komerční triková mise, která byla částečně finančně podpořena grantem 13,7 milionů dolarů od NASA. Samotná kosmická loď byla vyvinuta společností Advanced Space se sídlem v Coloradu s pomocí Terran Orbital a má skromnou velikost, pouze 12U kostky s hmotností asi 25 kg. Pohodlně se vejde do mini ledničky.

Kosmická loď byla vypuštěna na konci června na raketě Electron z Nového Zélandu. Electron je nejmenší raketa, která vynesla náklad na Měsíc, a její výrobce, Rocket Lab, zdůraznil schopnosti svého boosteru a horního fotonového stupně na maximum, aby vyslal CAPSTONE na svou dlouhou cestu na Měsíc. Byla to první mise Rocket Lab do hlubokého vesmíru.

Poté, co se kosmická loď oddělila od své rakety, strávila téměř pět měsíců cestováním k Měsíci, po tom, co je známé jako lunární balistický přenos, který využívá gravitaci Slunce ke sledování prodloužené trajektorie. Cestou to letoví kontroloři zvládli Vyřešte problém s točením což mohlo mít za následek ztrátu kosmické lodi. Jednalo se o kruhovou trajektorii, která zavedla kosmickou loď na více než trojnásobek vzdálenosti od Země k Měsíci, než se otočila zpět, ale vyžadovala relativně malý pohon, aby dosáhla svého cíle.

Například popálení, které CAPSTONE provedl v neděli večer při přechodu na téměř přímočarou halo orbitu, bylo velmi malé. Podle Advanced SpaceVozidlo pálilo svůj nápor po dobu 16 minut rychlostí asi 0,44 Newtonu, což odpovídá hmotnosti asi devíti kusů standardního papíru do tiskárny.

Nejen, že CAPSTONE bude na této nové oběžné dráze fungovat jako aktuátor – ověřuje teoretické vlastnosti navržené inženýry NASA – ale také předvede nový systém pro autonomní navigaci kolem Měsíce a v jeho blízkosti. Tento Cislunar Autonomous Positioning System, neboli CAPS, je důležitý, protože v blízkosti Měsíce je nedostatek stacionárních sledovacích zařízení, zvláště když se cislunární prostředí během příští dekády stane více přeplněné.

Mise má na této oběžné dráze fungovat minimálně šest měsíců.