V národních parcích dál hoří lesní požáry

Hasiči ve východním Sasku doufali v podporu počasí. Ale meteorologický radar „ukazuje velmi omezené srážky a záchranné služby se domnívají, že se srážkami neočekává žádná výrazná úleva,“ uvedl úřad Saského Švýcarska a Východního Krušnohoří.

V sobotu se protestu proti požáru zúčastnilo 350 lidí. K dispozici je nyní 13 vrtulníků pro hasičská letadla. Navíc byly objednány čtyřkolky, aby jednotky hasičů mohly doručit snadněji a rychleji. V pátek večer byly během průzkumné mise vrtulníku zjištěny požáry s hustým kouřem v oblastech Zschand a Barchenhorn na německo-české hranici.

REUTERS/Angrett Hills



Byl vydán nouzový signál

Ničivý požár vypukl minulý víkend v pískovcovém Polabí v Národním parku České Švýcarsko v České republice a v pondělí se rozšířil do Národního parku Saské Švýcarsko. Pro Bad Schandau a Sebnitz bylo vydáno varování před katastrofou. Podle nových zjištění je na německé straně požárem zasaženo kolem 150 hektarů lesů.

Počasí pod psa Přestože jednotlivé extrémní jevy nelze přímo vysledovat ke konkrétní příčině, podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu je zřejmé, že extrémní jevy počasí, jako jsou povodně, bouře a vedra, jsou v důsledku klimatické krize stále častější a intenzivnější. To znamená, že deště a bouře jsou stále častější, vlny veder jsou stále teplejší a sucha jsou stále sušší.

Podle úředníků se při zásahu zatím zranili čtyři hasiči. Dva z nich byli převezeni do nemocnice. Mezi obyvateli zatím nejsou hlášeni žádní zranění. Řekl, že pohotovostní služby by mohly být lépe koordinovány a přístup k dalším pohotovostním službám by mohl být zajištěn po spuštění poplachu při katastrofě.

Česká republika zvyšuje svůj závazek

Hasiči zintenzivňují své úsilí v české oblasti Švýcarska, Českého národního parku. Dalších 220 vojáků bylo v sobotu odvoláno z celé České republiky, uvedl mluvčí. Zásah zvýšil počet hasičů na více než 650. Lesní požár se rozšířil na plochu 10,6 kilometrů čtverečních, potvrdily to satelitní snímky. Park České Švýcarsko se nachází na hranici Saského Švýcarska.

REUTERS/Angrett Hills



„Jdeme ke svítícím hnízdům, poléváme je vodou a rozkopáváme zeminu,“ řekl České televizi mluvčí hasičů Lukáš Marfan. Hasičské operace podporuje osm vrtulníků a pět hasičských letadel. Přístup do velkých oblastí národního parku je nyní omezen, aby se návštěvníci nedostali pryč.

Relax v Braniborsku

V zóně lesních požárů v braniborské oblasti Labe-Elster, která sousedí se Saskem, se ale podle oficiálních zpráv situace uklidnila. Administrativní pracovníci oblasti v sobotu ráno uvedli, že na ploše 500 hektarů jsou stále uhlíky, které je třeba uhasit. V pátek večer s požárem stále bojovalo 250 záchranných složek. V pondělí se lesní požár rozšířil na plochu asi 800 hektarů.