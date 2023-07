Vstupte do jediného 12ti rotačního motoru na světě

Má stejné rozměry a rozmístění šroubů jako Chevy big block V8.

existuješ? Je to legenda? Bylo to spuštěno dříve? Opravdu produkuje 5000 koní? To jsou jen některé z otázek, které si klademe od chvíle, kdy jsme slyšeli o jediném 12rotorovém motoru na světě. Konečně máme většinu odpovědí a také spoustu věcí, o které se můžeme podělit o tento jedinečný design, včetně (sotva) Všeobecně vše, co se na rotačním motoru může pokazit.

Začněme nejprve malým pozadím. Jediný 12-rotorový motor na světě byl postaven chlapíkem jménem Tyson Garvin z Apex Manufacturing and Design, který se před více než 15 lety vydal za úkol navrhnout a sestavit motor. Rob Dahm, vloger Youtube Když mluvíme převážně o Wankelových motorech, před pár měsíci si vzal do ruky 12-rotorový mlýn a nyní vydává druhé video s masivním 15,7litrovým motorem.

V současné podobě by měl být agregát schopen dosáhnout 10 000 otáček za minutu a produkovat točivý moment až 800 lb-ft při 2 000 otáčkách za minutu. Zatímco přesný údaj o výkonu v tuto chvíli není k dispozici, zprávy tvrdí, že v současné konfiguraci je možné dosáhnout až 1400 koní. Hodně by mělo být k dispozici se závodním palivem a přeplňováním turbodmychadlem.

Ale proč bychom stavěli tak šílený motor? Garvin řekl, že jeho hlavním cílem byly závody motorových člunů, ale byly zde některé konstrukční nedostatky, které omezovaly jeho aplikace. Dobrou zprávou však je, že 12-rotorový motor má stejné rozměry a uspořádání šroubů jako velké blokové motory Chevy, což otevírá mnoho příležitostí k výměně.

„Není známo žádné skutečné selhání Rotary,“ vysvětlil Garvin. Například koncová těsnění se mohou opotřebovat, věci se mohou opotřebovat, ale nic se nemůže rozbít pro zábavu jako Big Block Chevy. Z Big Block Chevy můžete získat tolik energie jen několik hodin. [throttle], tak jsme vyrazili změřit Big Block Chevy a podívat se, do kolika rotorů se vejdeme. Nakonec jsme přišli s tímto designem, který je přesným tvarem Big Block Chevy.“

Zdá se, že to není tak úplně pravda. Nebo alespoň, když se zeptáte Roba Dahma, který ve svém posledním 20minutovém videu mluví o tom, co je s 12rotorovým motorem špatně. A i když je masivní motor v mnoha ohledech naprosto fantastický, o jeho nedostatcích se lze dozvědět zajímavé věci. Nebo spíše výzvy, které to přináší.