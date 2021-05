Hodnoty měn ve smyslu ZPČ – trhy

Washington: Mezinárodní měnový fond (MMF), hodnoty měny ministerstva financí ve smyslu zvláštních práv čerpání (SDR).

====================================================================================== May 11, 2021 ====================================================================================== Currency units per SDR SDR per Currency unit ====================================================================================== Currency 10-May-21 7-May-21 6-May-21 5-May-21 ====================================================================================== Chinese yuan 0.107856 0.107787 0.107708 - Euro 0.843659 0.839908 0.841196 0.838001 Japanese yen 0.00636859 0.00638229 0.0063816 - U.K. pound 0.977393 0.968969 0.968038 0.971222 U.S. dollar 0.693285 0.696499 0.697509 0.698043 Algerian dinar 0.00519517 0.00521683 0.00521513 0.00521343 Australian dollar 0.544645 0.541667 0.539942 0.539238 Botswana pula 0.0646835 0.0644262 0.0641708 0.0640105 Brazilian real 0.13276 0.133401 0.131877 0.129589 Brunei dollar 0.522761 0.522622 0.521697 0.523075 Canadian dollar - 0.572967 0.571729 0.568809 Chilean peso 0.000998294 0.000993197 0.000992062 0.000989781 Colombian peso 0.000184123 0.000183273 0.000181346 0.000182192 Czech koruna 0.0329712 0.0327072 0.0325467 0.0324868 Danish krone 0.113454 0.112951 0.113125 0.112695 Indian rupee 0.00944356 0.00944478 0.00943337 0.00943727 Israeli New Shekel 0.213253 0.213584 0.213894 0.213796 Korean won 0.000618232 0.000618835 0.000622165 - Kuwaiti dinar 2.30442 - 2.31423 2.316 Malaysian ringgit 0.168867 0.169197 0.169114 0.169551 Mauritian rupee 0.0170344 0.017137 0.0171809 0.0171833 Mexican peso 0.034863 0.0349608 0.0345579 0.0345434 New Zealand dollar 0.50485 0.504265 0.50416 0.500567 Norwegian krone 0.0843587 0.0838862 0.0836532 0.0839276 Omani rial 1.80308 - 1.81407 1.81546 Peruvian sol 0.183749 0.183482 0.182833 0.182543 Philippine peso 0.0144736 0.0145167 0.0145233 0.0145295 Polish zloty 0.184911 0.183962 0.183237 0.18304 Qatari riyal 0.190463 - 0.191623 0.19177 Russian ruble - 0.00939472 0.00935287 0.00932443 Saudi Arabian riyal 0.184876 - - 0.186145 Singapore dollar 0.522761 0.522622 0.521697 0.523075 South African rand 0.0493712 0.0488879 0.0488892 0.0483972 Swedish krona 0.0832725 0.0828209 0.082334 0.0821073 Swiss franc 0.770359 0.766183 0.767506 0.763932 Thai baht 0.0222807 0.0222994 0.0223546 0.0223854 Trinidadian dollar 0.102343 0.103046 0.103197 0.103212 U.A.E. dirham 0.188777 - 0.189928 0.190073 Uruguayan peso 0.0157676 0.0158855 0.0158622 0.0158297 ======================================================================================

Poznámky

(1) Hodnota amerického dolaru ve smyslu zvláštních práv čerpání je ústředním bodem přijímajícím součet hodnot dolaru na základě tržních směnných kurzů pro specifikovaná množství prvních čtyř zobrazených měn. Viz vyhodnocení SDR.

Hodnota vyjádřená v SDR pro každou z ostatních měn uvedených výše je odvozena od reprezentativního směnného kurzu pro tuto měnu vůči americkému dolaru, jak je uvedeno vydávající centrální bankou, a hodnoty SDR pro americký dolar, s výjimkou íránského rijálu a libyjského dináru a jeho hodnota je oficiálně vyjádřena přímo v jednotkách místní měny, každá jednotka SDR. Všechna čísla byla zaokrouhlena na šest platných čísel. Viz reprezentativní směnné kurzy pro vybrané měny.

(2) Hodnota SDR každé národní měny je směnná hodnota SDR každé národní měny zaokrouhlená na šest platných čísel.

Copyright Business Recorder, 2021