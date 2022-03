Proč může být nejhorší z pandemie Covid-19 za námi – pro některé

Obavy z případu Covid-19 padají Ve Spojených státech a mnoha částech země se začínají uvolňovat.

Města jako Washington DC a New York být nahrát Vakcinační příkazy pro mnoho veřejných uzavřených prostor. Uvolňují se i národní úředníci veřejného zdraví. To nyní radí Centra pro kontrolu a prevenci nemocí společenství S nízkou úrovní přenosu se může vzdát globálního utajování.

Je s blížícím se jarem konečně čas cítit naději? Může být pandemie horší než za námi?

Zdá se, že americká veřejnost si to myslí. Průzkum provedl 1. března The Kaiser Family Foundation Zjistil jsem, že většina napříč politickým spektrem si myslí, že nejtemnější dny Covid-19 jsou pryč.

Byli jsme však již dříve podvedeni. Během posledních dvou let se zbožné přání znovu a znovu ukázalo jako naivní. Počáteční naděje, že vakcíny budou vstupenkou ke svobodě, byly zmařeny slábnoucí imunitou a vznikem infekčnějších variant. Jak daleko se odtud virus vyvine Nemožné předvídat.

Mnoho z nás neví, co si myslet o budoucnosti. Jak poznáme, že se věci opravdu zlepší? Je ještě šance, že se něco pokazí?

Při hledání jasnosti jsme se obrátili na osm odborníků v oblasti veřejného zdraví, virologie, ekologie infekčních chorob, lékařské antropologie a lékařské historie s jednoduchou otázkou: Je nejhorší z pandemie za námi, a pokud ne, jak se dozvíme, kdy bude je?

Slyšeli jsme spoustu vypočítavého optimismu, ale také nejistoty. Zatímco epidemická situace může ve Spojených státech a dalších zemích klesat, velká část světa zůstává zranitelná a vysoce zranitelná. Odborníci nám říkají, že nepředvídatelnost jak virové evoluce, tak lidského chování znamená, že při přesunu do budoucnosti potřebujeme zdravou dávku pokory. Dny budou pravděpodobně jasnější, ale neznámo nadále vyvolává jasnou vizi budoucnosti.

Je to nejhorší za námi? Pro mnohé v USA: Pravděpodobně.

Obecně většina odborníků s jistými výhradami uvedla, že ve Spojených státech a většině Evropy se ve zpětném zrcátku objevují nejničivější vlny Covid-19.

„Doufám, že nejhorší z epidemie je nyní za námi,“ řekla doktorka Megan Raneyová, epidemioložka a lékařka z Brown University’s School of Public Health.

Její optimismus pramení z různých faktorů, mezi něž patří především rozšířená imunita ve Spojených státech, ať už získaná očkováním nebo infekcí.

Kromě imunity existují nové a účinné způsoby léčby Covid-19 – jako jsou monoklonální protilátky a antivirotika – které mohou infikovaným lidem pomoci vyhnout se hospitalizaci a smrti. Také širší dostupnost vysoce kvalitních masek a vzduchových filtrů – a lepší pochopení DýcháníA společenský odstupa další zmírnění Strategie Staví nás to do lepší pozice pro omezení přenosu, než jsme byli dříve během pandemie.

A přestože imunita postupem času slábne, „ochrana před nejtěžší nemocí a smrtí zůstane po velmi dlouhou dobu,“ píše Dr. A. Marm Kilpatrick, výzkumník infekčních chorob na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz, v e-mailu S odkazem na data CDC. Lidé tedy mohou stále dostat SARS-CoV-2, ale nejhorší výsledky mohou být z velké části za námi.

Ale… proměnné jsou stále hlavním problémem

Všichni, s nimiž jsme mluvili – dokonce i optimisté – říkali, že hrozba nových variant zůstává velmi reálná. Stejně jako infekce Delta a Omicron překvapila výzkumníky, mohou se vyvinout nové proměnné a způsobit, že změníme naše očekávání do budoucna.

„Jen nerad podceňuji virus,“ Dr. Carrie Dibenkovávirolog a imunolog z Johns Hopkins, řekl.

Objevily se nějaké nadějné spekulace, že možná v budoucnu virus Bude se vyvíjet, aby se stal méně smrtelným. Není to však pravidlem: „Není železným zákonem virologie, že novější varianty jsou nutně slabší nebo méně virulentní než předchozí varianta,“ řekl Dr. Nirav Shah, hlavní epidemiolog v Maine a prezident Asociace státních a regionálních zdravotních. Správci. „Určitě by to mohlo jít opačným směrem.“

Varianty se častěji objevují v částech světa, kde je proočkovanost nejnižší; Čím více infekcí se objeví, tím větší je šance na replikaci a změnu viru. Proto je tak důležité očkovat proti viru co nejvíce lidí.

Ale tempo se může zastavit. Shah řekl, že zvýšení proočkovanosti v Indii a subsaharské Africe by snížilo riziko, že se objeví nové znepokojivé druhy, chuť na vakcíny v tyto oblasti Se liší. Existuje také Překážky v dodavatelském řetězci Nedostatek zaměstnanců brzdí snahy oslovit nejodlehlejší a nejzranitelnější skupiny obyvatel.

To nejlepší, co můžeme udělat, abychom se na nové varianty připravili, je prozkoumat je.

Nejhmatatelnějším způsobem, jak identifikovat varianty obav, je genetické monitorování, pravidelné skenování vzorků virů od infikovaných lidí na mutace. Ale USA stále mají patchwork systém pro hledání variant, podle Dr. Shweta Bansal, ekolog infekčních chorob na Georgetownské univerzitě. V důsledku toho nemusí být nové varianty objevující se ve Spojených státech nalezeny okamžitě.

Jiné trendy by však mohly naznačovat, že se ujímá nová znepokojivá proměnná. Pokud tuto nemoc začnou nebo mají desítky dříve očkovaných lidí, může to znamenat vývoj varianty, která by se mohla vyhnout imunitní reakci. Vědci budou pečlivě sledovat změny v počtech případů, hospitalizacích nebo nadměrném počtu úmrtí ve Spojených státech nebo jiných zemích.

Lidské chování je důležitou divokou kartou

Politické reakce veřejnosti jsou dalším důležitým faktorem při určování budoucnosti pandemie. „Naučili jsme se hodně, pokud jde o chování, jak lidé mají tendenci reagovat na politiku kontroly virů,“ řekl Bansal.

Není však jasné, zda jsou instituce odpovědné za vytváření politik a zpráv připraveny překonat sociální rozdíly, které brání rozsáhlému preventivnímu úsilí. „Samozřejmě nevedeme velkou diskusi o občanských hodnotách a odpovědnosti a myslím, že to v tu chvíli uděláme,“ řekl. Dr. Sarah KobeováVýzkumník a modelář infekčních chorob na University of Chicago.

Na druhou stranu pandemie Covid-19 vytvořila desítky přírodních společenskovědních experimentů, kde státy a města nasadily různé taktiky. Výzkumníci dostali zpětnou vazbu v reálném světě o typech zpráv a politik, které motivují lidi k používání preventivních opatření, jako je sociální distancování a nošení roušek, což ukazuje cestu k účinnějším strategiím veřejného zdraví.

Ve skutečnosti nevyužíváme přestávek v přenosu ke zlepšení připravenosti

Vzhledem k tomu, že přenos ve Spojených státech nyní ustupuje, politici nyní přijímají rozsáhlá preventivní opatření, zmírňují požadavky na masky, očkovací mandáty a omezení shromažďování. „Ale tento film jsme už viděli a virus má způsob, jak se vrátit,“ řekl Bansal.

„Měli bychom skutečně využít této mezery“ k vybudování vlastní připravenosti, řekla.

Jiní souhlasili s tím, že nejlepší způsob, jak se vyhnout dalšímu katastrofickému nárůstu přenosu, je připravit se na něj – ale nejsou přesvědčeni, že to děláme efektivně: „Obávám se, že se země chce zbavit Covid-19 – a tak je mnoho věcí, které musíme udělat.“ Připravit se na další vlnu není hotovo,“ řekl Shah. Přál by si širší využití testování odpadních vod jako systému včasného varování, který zajistí, že naše rychlé testování a dodavatelské řetězce OOP jsou robustní a reagují na přepětí v přenosu.

Rani souhlasila, že zlepšení připravenosti je zásadní pro zajištění toho, že nejhorší je za námi, a že zajištění dobrých systémů pro včasnou detekci ohnisek je klíčové. Řekla, že důležité je také zlepšení globální a místní míry proočkovanosti, rozvoj a rozšíření přístupu k léčbě Covid-19 a získání souhlasu komunity pro preventivní opatření.

Vždy se musíme ptát: To nejhorší už máme za sebou, ale pro koho?

Když jsme se zeptali odborníků: „Je to nejhorší za námi?“ Někteří odpověděli vlastní otázkou: „Pro koho?“

I když vrchol pandemické krize u některých odezní ve zpětném zrcátku, jiní – obecně ti, kteří jsou již marginalizováni špatným přístupem ke zdravotní péči a dalšími zranitelnostmi – budou nadále pociťovat své nejhorší důsledky.

„Vypuknutí pro mě nemusí znamenat, že je konec pro někoho jiného,“ řekl Diebink. Obává se, že vyhlašování nejhoršího je přehnané, „umožňuje lidem ignorovat ty, kteří jsou stále ve velkém riziku“. To zahrnuje lidi, kteří jsou imunokompromitovaní a kteří žijí v částech světa s omezeným přístupem k vakcíně. „Existují miliony a miliony lidí, kteří ještě nemají ani přístup k vakcíně“ – a to nejhorší je možná teprve čeká, řekla.

Navíc podle ní vlastně neznáme rozsah ztrát z dlouhodobého hlediska covid dlouhý Příznaky budou lidi nadále ovlivňovat. „S každým člověkem, který se nakazí, stále máte obrovskou skupinu lidí, kteří mohou mít dlouhodobé následky,“ řekla. Pro ně tím nejhorším nemusí být konec, ale teprve začátek. „V tuto chvíli nemáme ponětí, zda prodloužené příznaky Covidu budou trvalé.“

Pohled na svět je obzvláště realistický. USA mají vysokou úroveň infekcí a očkování, ale „pravděpodobně ještě nezažijí své nejškodlivější vlny, nebo mohou vyžadovat pokračující přísná omezení“, aby se oddálil nárůst přenosu, Dr. Adam Kucharskiepidemiolog infekčních chorob na London School of Hygiene and Tropical Medicine, napsal v e-mailu.

SARS-CoV-2 pravděpodobně v budoucnu způsobí lidská onemocnění a v tomto smyslu může způsobit větší škody, než již způsobil. Ale protože jsou tyto účinky rozloženy do delšího časového období, nemusíme je vnímat jako tak závažné jako vlny hospitalizací a úmrtí, které jsme zažili v posledních dvou letech. „Myslím, že s ní budeme žít velmi, velmi dlouho – takže v tomto smyslu to nejhorší nebude za námi,“ řekl Kobe.

Možná nikdy nedostaneme definitivní odpověď, až to skončí

Snad nejhorší z pandemie máme ve Spojených státech za sebou. Virus ale stále putuje do nemocnic a zabíjí lidi. Jak dlouho to bude trvat, souvisí s proměnnými, které je v tuto chvíli obtížné předvídat: trvání imunity v průběhu let a rizika po ní, jako jsou šance na novou variantu Přichází z volné přírody jako jelen.

Vzhledem k tomu, že optimistické předpovědi pandemie se často ukázaly jako zcela mylné, jen málo z našich odborníků bylo ochotno předpovídat slunečnou oblohu bez kvalifikace. „Historicky však víme,“ řekl, „že všechny epidemie nakonec skončí a tyto epidemie také skončí.“ Dr. J. Alexander NavarroZástupce ředitele Centra pro dějiny medicíny University of Michigan. „Ten den bude pravděpodobně spíše dříve než později, ale budeme muset vidět, co nám budoucnost přinese.“

Možná ani nepoznáme konec epidemie, když ji míjíme. Případně může trvat určitou historickou vzdálenost, než se ohlédneme zpět a najdeme bod, který by mohl být východiskem. Řekl: „Nikdy nenastane určitý den, týden nebo měsíc, kdy se probudíme a řekneme si ‚Jsem si jistý, že je konec‘.“ Dr. Maureen Millerová, lékařský antropolog na Kolumbijské univerzitě. „Až do konce pandemie, stejně jako cokoli jiného, ​​Covid-19 bude pravděpodobně tématem vášnivých debat.“