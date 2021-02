Úředníci uvedli, že pozastavení nemocnice v Elbertonu za porušení vakcíny proti koronavirům bylo zkráceno

Share on Facebook

Gruzínské ministerstvo veřejného zdraví zkrátilo pozastavení dodávek vakcín COVID-19 umístěných v Elberton Medical Center, podle Brooke McDowell, s Elberton Medical Center, a pozastavení bylo zkráceno od 27. července do 14. března, podle McDowella. Pro McDowella k tomu došlo po okružní cestě mezi lékařským střediskem a zdravotnickými úředníky v Gruzii prostřednictvím odvolacího řízení, protože zdravotní středisko obhájilo svůj případ ve snaze zkrátit dobu pozastavení. Lékařské centrum bylo původně pozastaveno 27. ledna kvůli očkování téměř 160 zaměstnanců školního okresu Elbert County a jejich odchodu z příkazů guvernéra Briana Kempa, podle úředníků gruzínského odboru veřejného zdraví. Gruzínské ministerstvo veřejného zdraví zastavilo na začátku tohoto měsíce asi 470 dávek vakcíny COVID-19 Pfizer, podle gruzínského ministerstva veřejného zdraví byly odebrány lahvičky a znovu přiděleny dalším poskytovatelům vakcín v celém kraji. Gruzínské ministerstvo veřejného zdraví zkrátilo pozastavení dodávek vakcín COVID-19 umístěných v Elberton Medical Center, podle Brooke McDowell, spolu s Elberton Medical Center. McDowell uvedl, že období pozastavení bylo zkráceno z 27. července na 14. března. Podle McDowella k tomu dochází po zpáteční cestě mezi lékařským střediskem a zdravotnickými úředníky v Gruzii prostřednictvím odvolacího řízení, protože zdravotní středisko obhájilo svůj případ ve snaze zkrátit dobu pozastavení. READ Jak nový stavový panel sleduje dostupné vakcíny COVID-19, objevují se chyby Lékařské centrum bylo původně pozastaveno 27. ledna kvůli očkování téměř 160 zaměstnanců ve školní čtvrti Elbert County School School a obcházení příkazů guvernéra Briana Kempa, podle úředníků gruzínského ministerstva veřejného zdraví. SOUVISEJÍCÍ: Nemocnice Elberton, která poskytla očkovacím látkám vakcínu COVID-19, byla brzy pozastavena Gruzínské ministerstvo veřejného zdraví na začátku tohoto měsíce zabavilo přibližně 470 dávek vakcíny COVID-19 Pfizer. Podle gruzínského ministerstva veřejného zdraví byly lahvičky odebrány a znovu přiděleny dalším poskytovatelům vakcín v celém kraji.