Statistiky Amoranth Twitch vs. jiných pozoruhodných žen jsou šokující

Když Kaitlyn „Amoranth“ Siragosa Bez zákazu na Twitchi Co se týče věcí jako nošení koňské masky a sugestivní mávání mikrofonem, měsíc co měsíc přitahuje obrovské množství diváků. Nejen, že byla hlavní streamerkou živého vysílání na Twitchi za říjen, ale také nasbírala téměř tolik hodin sledování jako další dva největší reklamní bannery dohromady.

Vyplývá to z nejnovějších údajů analytické firmy Twitch StreamElements prostřednictvím Rainmaker.gg, které ukazují, že Siragusa minulý měsíc trvala téměř 3,1 milionu hodin sledování, což je téměř dvojnásobek odhadovaných 1,7 milionu Imane „Pokimane“ Anys a 1,5 milionu SadDummyho.

Částečně to udělalo průkopnictvím nových forem Twitche a trollingového chování. Začátkem tohoto roku se stala jednou z tváří streamovacích platforem vlastněných Amazonem boom vířivky. později se přestěhoval do Ušní lízání Meta ASMR od Twitche S červencovým subathonem věnovaným tomuto žánru. Zrovna minulý týden Siragoza šokovala fanoušky i netizeny, když tvrdila, že koupila čerpací stanici Abychom se dostali z milionové daňové povinnosti.

Zatímco tradiční Twitch show explodují díky úspěchu her, které hrají, jako je např League of LegendsA Je to elektronická hraA GTA VSiragosa přeměnila svou online osobnost na multimilionovou značku především vysíláním ASMR kaskadérských kousků a konverzací Just Chatting se svým publikem.

Její říjnová čísla jsou samozřejmě stále mimo úplně mužskou první desítku na Twitchi. Podle StreamElements přináší nejnovější vysílání na říjnovém seznamu, Chikara ‚Shaka‘ Kawakam, stále více než 5 milionů hodin sledování.

Tyto nesrovnalosti se objevily v soukromých datech Twitche, která když minulý měsíc unikla kvůli hackerům, kteří odhalili, že minulý měsíc unikli pouze tři ze 100 nejlépe vydělávajících na platformě. Byly to ženy. Většina z nich samozřejmě nevydělává vůbec nic. The The Wall Street Journal Minulý týden jsem hlásil, že průměrný příjem všech hráčů na Twitchi Bylo to 28 dolarů, což znamená, že polovina z nich vydělala méně.